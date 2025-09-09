विसर्जन मिरवणुकीत पाकिटमार, मोबाईल चोरांची धूम
लालबा, गिरगाव चौपाटीवर दोनशेहून अधिक घटना
मुंबई, ता. ९ : अनंत चतुर्दशीला एकीकडे भक्त गणेशमूर्तींना जड अंतःकरणाने निरोप देत होते, तर दुसरीकडे या गर्दीत बेमालूमपणे शिरलेले चोर या भक्तांचे मोबाईल, पाकीट, सोन्याचे दागिने चोरण्यात व्यस्त होते. लालबाग आणि गिरगाव चौपाटीवर शनिवारी विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान दोनशेहून अधिक व्यक्तींच्या मौल्यवान वस्तूंची चोरी झाली. शहराचा विचार केल्यास हा आकडा पाचशेच्या वर जाऊ शकेल, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला.
लालबाग-परळ परिसरात नरे पार्क, गणेश गल्लीसह अनेक प्रसिद्ध सार्वजनिक मंडळांच्या गणेशमूर्तींचे एकत्र दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी तेथे शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. यंदाही लाखो भाविक लालबाग-परळ परिसरात गर्दी करून होते. या गर्दीत शंभरहून अधिक नागरिकांनी शनिवारी रात्री काळाचौकी, भौलिवाडा पोलिस ठाणी गाठून मोबाईल, पाकीट (मनी पर्स), सोनसाखळी आदी मौल्यवान वस्तू चोरी झाल्याची तक्रार दिली. त्यात मोबाईल चोरीच्या तक्रारी अधिक होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार काळाचौकी पोलिस ठाण्यात सुमारे २० गुन्हे नोंद झाले आहेत.
५० व्यक्ती हरवल्या
हीच परिस्थिती गिरगाव चौपाटी येथे होती. चौपाटीवर जमलेल्या गर्दीतही चोरांनी हात साफ केले. त्याबाबत डी. बी. मार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शहरात दादर, जुहू, गोराई, मढ, मार्वे किनारे, पवई, शीव, शीतल आदी तलाव येथेही कमी अधिक प्रमाणात चोरीच्या घटना घडल्याचे सांगण्यात आले. गिरगाव चौपाटीवर शनिवारी लहान बालकांसह सुमारे ५० व्यक्ती हरवल्या होत्या. त्या सर्वांचा शोध लागल्याचे पोलिसांनी सांगितले.