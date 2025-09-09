उदासिनतेमुळे स्थायी कर्मचार्यांवर वाढला कामाचा बोजा
केईएम रुग्णालयात स्थायी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा
ठेेकेदारीवरील ४२१ कर्मचारी कागदोपत्रीच
मुंबई, ता. ९ : महानगरपालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांपैकी केईएम रुग्णालयात ठेक्यावर नियुक्त करण्यात आलेले तब्बल ४२१ सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, आया आदी केवळ कागदोपत्रीच कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्ष ड्युटीवर हे कर्मचारी अनुपस्थित असल्याने आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या स्थायी कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा बोजा आला आहे. एका कर्मचाऱ्यावर तीन-तीन कर्मचाऱ्यांचे काम सोपवले जात आहे. त्यामुळे सेवा देताना गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत स्थायी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
केईएम रुग्णालयात सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, आया आदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची एकूण १,९९१ पदे मंजूर आहेत; मात्र त्यापैकी केवळ १,१०० पदांवरच स्थायी नियुक्त्या झाल्या असून, उर्वरित पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याऐवजी मनपा प्रशासनाने ठेक्यावर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा मार्ग अवलंबला. दोन वर्षांपूर्वी २०० कर्मचाऱ्यांना ठेक्यावर नेमण्यात आले होते; मात्र त्यांचा करार गेल्या महिन्यात संपुष्टात आला. त्यानंतर, ऑगस्ट महिन्यात नवीन कंपनीला ४२१ कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला; मात्र या नव्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप प्रत्यक्ष हजेरी लावलेली नाही, हे चिंताजनक आहे.
नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यांना यासंबंधीत आर्डर देण्याची कार्यवाही सुरू होईल. हे कंत्राटी कामगार नियुक्त झाल्यावर दुहेरी भार कमी होईल. शिवाय ज्यांनी डबल ड्युटी केली त्यांना त्याचा मोबदला दिला जाईल.
डाॅ. संगीता रावत, अधिष्ठाता
४० टक्के कर्मचारी सुट्टीवर!
म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे संयुक्त महासचिव प्रदीप नारकर यांनी सांगितले, की ठेक्यावर नियुक्त करण्यात आलेले ४२१ कर्मचारी नेमके कुठे आहेत, याची कोणालाच माहिती नाही. गणेशोत्सवाच्या काळात विद्यमान स्थायी कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के कर्मचारी सुट्टीवर आहेत. परिणामी, रुग्णालयात सध्या केवळ ६०० चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्यावर जवळपास १,८०० कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा बोजा टाकण्यात आला आहे.
एका कर्मचाऱ्यावर तीन वॉर्डची जबाबदारी
कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने एका कर्मचाऱ्यावर तीन-तीन वॉर्डची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढला आहे. अनेकदा वॉर्डबॉय उपलब्ध नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांना स्वतःच रुग्ण उचलणे, हलवणे अशा कामात मदत करावी लागत आहे. या कारणामुळे रुग्णसेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळित होत आहे.
नव्या ठेकेदारावर वादंग
नारकर यांनी पुढे सांगितले, की ४२१ कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करण्यासाठी नव्या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे; मात्र जुन्या ठेकेदाराने या ठेक्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे नवे कर्मचारी नेमके केव्हा ड्युटीवर येतील, याबाबत अनिश्चितता आहे. या सर्व मुद्द्यांवर संताप व्यक्त केला जात आहे.
