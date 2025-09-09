८५ टक्के रिक्षा टॅक्सी चालकांची अपु-या सुविधांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाठ
रिक्षा, टॅक्सीचालकांची ई-वाहनास नापसंती
अपुऱ्या सुविधांमुळे धास्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः मुंबईतील ८५ टक्के ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल माहिती असली तरी चार्जिंग सुविधा, वित्तीय सहाय्य आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे अनेकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय स्वीकारलेला नाही. परिणामी मुंबईत शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली निर्माण करण्याची प्रक्रिया मंदावत असल्याचे व्हील्स ऑफ चेंज अहवालातून समोर आले आहे. शहरात जलद चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदलीचे जाळे तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
व्हील्स ऑफ चेंज नावाचा अहवाल वातावरण फाउंडेशन आणि क्लायमेट रिसर्च कन्सल्टन्सी यांच्या संयुक्त सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे. मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांमध्ये ईव्हीच्या स्वीकारार्हतेबाबतची भूमिका या अहवालामुळे समजून घेता येते. हा अहवाल जागतिक ईव्ही दिवशी मंगळवारी (ता. ९) परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. या कार्यक्रमाला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट, इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव पै उपस्थित होते.
१,२०० जणांच्या मुलाखती
अभ्यासाअंतर्गत मुंबई महापालिकेच्या सर्व २४ प्रभागांमधील एकूण १,२०० ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या. अभ्यासातून ५५ टक्के ऑटोरिक्षाचालक आणि ४५ टक्के टॅक्सीचालकांच्या मुलाखतींद्वारे वेगवेगळे पैलू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
संपूर्ण महाराष्ट्रात ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क स्थापन करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. प्रदूषणविरहित वाहतूक व्यवस्थेकडे जाण्याचे ध्येय मोठे असले तरी ते सर्वसमावेशक असले पाहिजे. त्या दृष्टीने पाऊल उचलली जात आहेत.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदल करण्यासाठीचे जाळे, वित्तीय सहाय्य आणि स्पष्ट कृतीशील आराखडा या रिक्षा आणि टॅक्सीच्या ईव्ही संक्रमणासाठी आवश्यक गोष्टी आहेत. स्वच्छ हवेसाठीच नव्हे, तर हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठीसुद्धा हा बदल आवश्यक आहे.
- भगवान केसभट, संस्थापक, वातावरण फाउंडेशन
ईव्हीबाबतच्या चर्चांमध्ये चालकांचे मत दुर्लक्षित राहते. हा अभ्यास ती पोकळी भरून काढतो. ईव्हीचा स्वीकार म्हणजे केवळ तंत्रज्ञान किंवा पायाभूत सुविधा एवढ्यापुरता मर्यादित नसून हा बदल लोक, त्यांची उपजीविका आणि शहराच्या सक्षमतेबद्दल आहे.
- माधव पै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डब्ल्यूआरआय इंडिया
चालकांची मते
- चार्जिंग सुविधा नाही - ६२ टक्के
- भरमसाठ वाहन किमती - ६० टक्के
- वाहनाच्या मायलेजबाबत चिंता - २८ टक्के
- देखभाल-दुरुस्ती खर्चाची चिंता - २४ टक्के
सकारात्मक बाबी
- ३९ टक्के - ईव्ही चालवणे सोपे आणि कमी खर्चीक
- ३९ टक्के - बचत होईल, उत्पन्नात वाढ होईल
- ४५ टक्के - प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यास तयार
अभ्यासातील मुख्य शिफारशी
- जलद चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदलीचे जाळे तयार करणे
- कमी व्याजदराने कर्ज आणि अनुदान मिळवण्याचे व्यवस्था तयार करणे
- झोपडपट्ट्यांमध्ये ईव्हीसाठी राखीव पार्किंग आणि चार्जिंग सुविधा तयार करणे
- दीर्घकालीन आणि सुस्पष्ट ईव्ही धोरण तयार करणे
- जुनी वाहने टप्प्याटप्प्याने मोडीत काढण्यासाठी प्रोत्साहन देणे