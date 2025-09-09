विक्रोळीत घर जाळण्याचा प्रयत्न
मुंबई, ता. ९ : आक्षेपार्ह पोस्टरना विरोध करणाऱ्या व्यक्तीचे घर जाळण्याचा प्रयत्न मंगळवारी (ता. ९) पहाटे विक्रोळी येथील पार्कसाईट परिसरात घडला. याप्रकरणी पार्कसाईट पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त महेश पाटील यांनी माध्यमांना दिली.
पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी (ता. ८) संध्याकाळी विक्रोळी पूर्वेकडील संभाजी चौकात सुरू असलेल्या धार्मिक मिरवणुकीत तक्रारदाराच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह पोस्टर झळकावण्यात आले होते. त्याचा विरोध करीत तक्रारदाराने ते पोस्टर उतरवण्याची मागणी केली. तेव्हा तेथे उपस्थित काही व्यक्ती आणि तक्रारदारांमध्ये बाचाबाची झाली. बंदोबस्तावरील पोलिसांनी मध्यस्थी करीत वाद मिटवला.
दरम्यान, मंगळवारी पहाटे काही अनोळखी व्यक्तींनी तक्रारदाराचे घर पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे चारच्या सुमारास तक्रारदार आणि त्यांचे कुटुंबीय गाढ झोपेत असताना घरात अचानक धूर पसरला, त्यामुळे कुटुंबीयांना जाग आली. दार उघडून पाहिले असता मुख्य दरवाजाबाहेरील कापडी पडदा जळून खाक झाला होता. लाकडी दारही पेट घेत होते. तक्रारदाराने तातडीने आग शमवली. दाराबाहेर धमकीवजा संदेशही तक्रारदारास आढळला आहे.
