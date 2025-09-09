विवाह नोंदणी आता शनिवार-रविवारीही!
विवाह नोंदणी आता शनिवार-रविवारीही!
महापालिकेची नवीन सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबईकरांच्या सुविधेसाठी महापालिकेने येत्या २१ सप्टेंबरपासून शनिवारी आणि रविवारीदेखील विवाह नोंदणीची सुविधा उपलब्ध केली आहे. तसेच सोमवार ते शुक्रवारी ‘जलद विवाह नोंदणी सेवा’ उपलब्ध केली असून, या दोन्ही सेवांमध्ये नोंदणीच्या दिवशीच विवाह प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
सध्या वर्षभरात महापालिकेत ३० ते ३५ हजार विवाह नोंदणी होते; मात्र दैनंदिन कामामुळे अनेकांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे आता शनिवार-रविवारी सकाळी नऊ ते दुपारी एकदरम्यान निवडक वॉर्ड कार्यालयांत विवाह नोंदणी करता येईल. शनिवारी १३, तर रविवारी १२ वॉर्ड कार्यालयांत ही सेवा उपलब्ध असेल, अशी माहिती कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांनी दिली. दरम्यान, आठवड्यातील कामकाजाच्या दिवशीही ‘जलद नोंदणी सेवा’अंतर्गत दररोजच्या एकूण ३० विवाह नोंदणींपैकी सहा नोंदणींसाठी विशेष राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून शुल्क भरल्यानंतर प्रमाणपत्र त्याच दिवशी दिले जाईल.
---
२,५०० रुपये शुल्क
दोन्ही सेवांसाठी नियमित शुल्कासोबत २,५०० अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. तथापि, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी ही सेवा उपलब्ध राहणार नाही. या उपक्रमामुळे विवाह नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान होईल, तसेच प्रमाण वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपायुक्त शरद उघडे यांनी व्यक्त केला.
