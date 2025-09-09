राज कुंद्रा यांना आर्थिक गुन्हे शाखेचे समन्स
राज कुंद्रा यांना आर्थिक गुन्हे शाखेचे समन्स
६०.४८ कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी होणार चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती आणि व्यावसायिक राज कुंद्रा यांना आर्थिक गुन्हे शाखेने समन्स जारी करून ६०.४८ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावले आहे. येत्या सोमवारी ते चौकशीस हजर राहणार आहेत.
गेल्या महिन्यात खासगी वित्तसंस्थेचे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून प्राथमिक चौकशी करून आर्थिक गुन्हे शाखेने कुंद्रा दाम्पत्यावर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला. त्यानुसार त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीसही जारी केली होती. राज यांना बुधवारी चौकशीसाठी बोलावले होते; मात्र त्यांच्या प्रतिनिधीने ते पुढील आठवड्यात सोमवारी हजर होतील, असे कळवण्यात आले.
२०१६ मध्ये राज आणि शिल्पा यांनी बेस्ट डील टीव्ही कंपनीत गुंतवणुकीसंदर्भात कोठारी यांची भेट घेतली. कुंद्रा यांनी कोठारींना कंपनीत सुमारे ७५ कोटी रुपये गुंतवण्याचे आवाहन केले. या रकमेसह नियमित परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. हा व्यवहार पटल्याने कोठारी यांनी दोन टप्प्यांत ६०.४८ लाख रुपये गुंतवले. ही गुंतवणूक करताच शिल्पाने कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर कोठारी यांना पैशांसाठी तगादा लावला असता कुंद्रा दाम्पत्याने टाळाटाळ केल्याचा आरोप कोठारी यांनी केला होता.
