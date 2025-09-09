मुंबईत पावसाची उघडीप; उकाड्याने लोक हैराण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : सप्टेंबर महिन्यातही सुरुवातीला जोरदार बरसलेल्या पावसाने सोमवारी (ता. ८) मुंबईत उघडीप घेतली. त्यातच उन्हाचा तडाखा आणि आर्द्रता उच्चांकावर गेल्याने मुंबईकर हैराण झाले. अचानक वाढलेल्या उकाड्यामुळे घराबाहेर पडलेल्या मुंबईकरांना उन्हाच्या झळा सोसाव्या लागल्या.
मुंबईत कुलाबा येथे सोमवारी कमाल तापमान २९.२ अंश सेल्सिअस, तर सांताक्रूझ येथे ३०.१ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. कागदोपत्री कमाल तापमान नियंत्रणात दिसत असले तरी आर्द्रता मात्र कुलाब्यात तब्बल ९२ टक्के, तर सांताक्रूझमध्ये ८३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. दमट हवामानामुळे दिवसभर प्रचंड उकाडा जाणवत होता. विशेष म्हणजे, आज शहर व उपनगरात कुठेही एक मिलिमीटरदेखील पावसाची नोंद झाली नाही.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील आठवडाभर मुंबईत पावसाचे प्रमाण कमी राहणार आहे. शनिवार (ता. १३)पर्यंत ग्रीन अलर्ट जारी करण्यात आला असून हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधारेची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबई व उपनगरांमध्ये पुढील २४ तास अंशतः ढगाळ वातावरण राहील. या काळात कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.
