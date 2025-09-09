भरधाव कारने पोलिसांना उडवले
हवालदाराचा मृत्यू, महिला शिपाई जखमी
मुंबई, ता. ९ : सागरी मार्गावर व्हीआयपी बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या दोन पोलिसांना एका भरधाव कारने धडक दिली. हा अपघात मंगळवारी (ता. ९) सकाळी ७.३०च्या सुमारास घडला. त्यात वरळी पोलिस ठाण्यातील हवालदार दत्तात्रय कुंभार (५२) यांचा मृत्यू झाला, तर महिला पोलिस शिपाई रिद्धी पाटील गंभीर जखमी झाल्या.
या प्रकरणी वरळी पोलिसांनी कारचालक रामचंद्र राणे (४६) याला अटक केली. पेशाने ते वकील असून, दक्षिण मुंबईतील कार्यालयाच्या दिशेने निघाले होते.
मॉरिशसचे पंतप्रधान डॉ. नवीनचंद्र रामगुलम आठ दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी सकाळी ते मुंबईत उतरले. त्यांच्यासाठी सागरी सेतू, सागरी मार्गावर बंदोबस्त तैनात होता. सकाळी ७.३०च्या सुमारास अन्य सहकाऱ्यांसह कुंभार आणि पाटील सेतूवरील कनेक्टिंग पॉइंटवर पोहोचले. अर्ध्या तासाने दक्षिण मार्गिकेवरून भरधाव आलेल्या ग्रँड आय टेन कारने कुंभार, पाटील यांना धडक दिली. या अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले. अन्य सहकाऱ्यांनी दोघांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र कुंभार यांचा उपचारांपूर्वीच मृत्यू झाला होता. पाटील यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे, असे सांगण्यात आले.
धडक देणारा चालक ताब्यात
अपघातानंतर चालक ॲड. राणे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अपघात घडला तेव्हा ते दारूच्या अमलात होते का, हे जाणून घेण्यासाठी त्याच्या रक्ताचे नमुने चाचणीसाठी पाठविण्यात आले. पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, कुंभार हे कॉटन ग्रीन येथे कुटुंबासह वास्तव्यास होते. याआधी त्यांनी शिवडी पोलिस ठाण्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकात (एटीसी) कर्तव्य बजावले होते.
