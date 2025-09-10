अभुदयनगरच्या पुनर्विकासासाठी ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा आणि एमजीएन ऍग्रोमध्ये रस्सीखेच
अभुदयनगरचा होणार पुनर्विकास
ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा आणि एमजीएन ॲग्रोमध्ये रस्सीखेच
मुंबई, ता. १० : दोन दशकांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काळाचौकी येथील अभुदयनगरचा पुनर्विकास होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यासाठी ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाईफ स्पेस आणि एमजीएन ॲग्रो या तीन कंपन्यांमध्ये रस्सीखेच होणार आहे. अभुदयनगरच्या पुनर्विकासासाठी आलेल्या तांत्रिक निविदा म्हाडाने उघडल्या आहेत. त्यामध्ये या तीन कंपन्या असल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर म्हाडाकडून पुढील दोन-तीन दिवसांत आर्थिक निविदा उघडल्या जाणार आहेत.
अभ्युदयनगर वसाहत एक लाख ३३ हजार ५९३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर असून, तेथे ४८ इमारती आहेत. त्याचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेनंतर पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये रहिवाशांना किमान ६३५ चौरस फूटाचे घर, वाहन पार्किंग आणि कॉर्पस फंड देण्याबाबतचा समावेश होता. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडाने सरकारच्या मंजुरीने सदनिकेचे निश्चित (फ्रीज) केलेले क्षेत्रफळ खुले करून ६२० चौरस फूट करीत निविदा मागवल्या होत्या. त्यानुसार ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाईफ स्पेस आणि एमजीएन ॲग्रो या तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. तांत्रिक निविदेत आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या कंपन्यांच्या अर्थिक निविदा उघडल्या जाणार असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
स्पर्धेतील कंपन्या
- ओबेरॉय रियल्टी
- महिंद्रा लाईफ स्पेस
- एमजी एन ॲग्रो
- क्षेत्रफळ - १ लाख ३३ हजार ५९३ चौरस मीटर
- वसाहतीतील इमारती - ४८
- सदनिकांचे क्षेत्रफळ- २०८ चौरस फूट
- एकूण सदनिका - ३४१० सदनिका
- सुमारे १५ हजार नागरिकांचे वास्तव्य
