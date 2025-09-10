मध्य रेल्वेचा फुकट्यांना दणका!
मध्य रेल्वेचा फुकट्यांना दणका!
पाच महिन्यांत १०० कोटींची दंडवसुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : विनातिकीट प्रवास करून रेल्वेला फसवणाऱ्यांना मध्य रेल्वेने चांगलाच चाप लावला आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या केवळ पाच महिन्यांत तब्बल १७ लाख १९ हजार फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. या प्रवाशांकडून तब्बल १०० कोटी ५० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला असून, हा आतापर्यंतचा विक्रमी आकडा मानला जात आहे.
ऑगस्ट २०२५ महिन्यातच दोन लाख ७६ हजार प्रवासी विनातिकीट आढळले. गेल्या वर्षी याच महिन्यात ही संख्या दोन लाख ३४ हजार होती. म्हणजेच यंदा विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या तब्बल १८ टक्क्यांनी वाढली आहे. परिणामी, दंडवसुलीतही मोठी वाढ झाली असून, मागील वर्षीच्या आठ कोटी ८५ लाखांच्या तुलनेत यंदा १३ कोटी ७८ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. मुंबई आणि पुण्यातील उपनगरीय लोकल प्रवासासाठी तिकीट खिडक्या, एटीव्हीएम यंत्रणा, मोबाईल ॲपद्वारे तिकीट खरेदी अशा आधुनिक सुविधा रेल्वेकडून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तरीदेखील अनेक प्रवासी सर्रास तिकीट न घेता प्रवास करतात. परिणामी, टीसींकडून सातत्याने मोहिमा राबवून कारवाई केली जात आहे.
....
विभागनिहाय दंड वसुली (एप्रिल-ऑगस्ट २०२५)
विभाग - फुकटे प्रवासी - दंड
मुंबई विभाग - ७.०३ लाख - २९.१७ कोटी
भुसावळ विभाग - ४.३४ लाख - ३६.९३ कोटी
नागपूर विभाग - १.८५ लाख - ११.४४ कोटी
पुणे विभाग - १.८९ लाख - १०.४१ कोटी
सोलापूर विभाग - १.०४ लाख - ५.०१ कोटी
मुख्यालय - १.०४ लाख - ७.५४ कोटी
....
रेल्वेचा इशारा
प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि सन्मानाने प्रवास करण्यासाठी योग्य व वैध रेल्वे तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वेकडून करण्यात आले आहे. विनातिकीट प्रवाशांवरील कारवाई पुढे अधिक कठोर केली जाणार आहे, असा इशारा मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी दिला.
...
एसी लोकलमध्ये तब्बल ६० हजार फुकटे
एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत एसी लोकलमध्ये तब्बल ५९ हजार २९ प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेले असून, या प्रवाशांकडून एक कोटी ६८ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याशिवाय फर्स्ट क्लास डब्यांवर झालेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत ७० हजार ९०० प्रवासी आढळले आणि त्यांच्याकडून दोन कोटी २६ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.