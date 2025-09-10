उत्तर अरबी समुद्रात नौदलाचा सराव
भारतीय-इटालियन जहाजांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : भारतीय नौदलाचे नवे स्वदेशी क्षेपणास्त्र विध्वंसक जहाज आयएनएस सुरत आणि इटालियन नौदलाचे अत्याधुनिक जहाज आयटीएस काइयो ड्युलिओ यांच्यात रविवारी (ता. ७) उत्तर अरबी समुद्रात संयुक्त सराव पार पडला.
या सरावात जहाजांची सामरिक हालचाल, विमानांचा मागोवा, सीमॅनशिप ड्रिल, संवाद प्रणालीचे प्रात्यक्षिक आणि हेलिकॉप्टरचे क्रॉस डेक लँडिंग अशा अनेक टप्प्यांचा समावेश होता. सरावाच्या शेवटी समुद्री परंपरेनुसार दोन्ही जहाजांनी एकमेकांना सन्मानपूर्वक सलामी दिली. या निमित्ताने भारतीय आणि इटालियन नौदलांमध्ये परस्पर समजूत वाढली. कार्यपद्धती आणि तांत्रिक अनुभवांची देवाण-घेवाण करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांना संयुक्त मोहिमा पार पाडताना हा अनुभव उपयुक्त ठरणार आहे, असे नौदलाने सांगितले. उत्तर अरबी समुद्रात झालेला हा सराव दोन्ही देशांमधील सागरी संबंधांचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
भविष्यातील सहकार्याचे संकेत
नौदल अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सरावामुळे दोन्ही देशांच्या संरक्षण भागीदारीला पुढील काळात नवीन दिशा मिळू शकते. समुद्री व्यापारमार्गांचे संरक्षण, दहशतवादविरोधी कारवाई आणि सागरी आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रातही संयुक्त कारवाईसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
सागरी ताकदीचे प्रतीक
भारतीय नौदलाचे आयएनएस सुरत हे देशातच बांधलेले अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र विध्वंसक जहाज आहे, तर इटालियन नौदलाचे आयटीएस काइयो ड्युलिओ हे आंद्रिया डोरिया वर्गातील युद्धनौका असून आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज आहे. दोन्ही जहाजे आपापल्या देशाच्या सागरी ताकदीचे प्रतीक मानली जातात. अशा प्रकारचे संयुक्त सराव भारत-इटली यांच्यातील वाढत्या सखोल सहकार्याचे द्योतक असल्याचे नौदलाने नमूद केले आहे. पुढील काळात सागरी क्षेत्रातील सुरक्षा आणि सहकार्य अधिक बळकट करण्यास हा सराव महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वासही या वेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.
