जहाजबांधणी धोरणामुळे दीड लाख रोजगारनिर्मिती
जहाज बांधणी धोरणामुळे दीड लाख रोजगारनिर्मिती
सागरी व्यापार आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनाचे नितेश राणे यांच्या हस्ते उद्घाटन
मुंबई, ता. १० : ‘जहाज बांधणी क्षेत्रात आगेकूच करण्यासाठी महाराष्ट्राने भारतातील पहिले जहाज बांधणी धोरण राबविले असून, त्याद्वारे २०४७ पर्यंत दीड लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे,’ असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी बुधावारी (ता. १०) केले.
दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे सागरी व्यापार आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शन, इन्मेक्स एसएमएम इंडियाच्या चौदाव्या आवृत्तीचे उद्घाटन राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. गोरेगावच्या नेस्को संकुलात हे प्रदर्शन १२ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. हा कार्यक्रम जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती क्षेत्रात होणारी प्रगती तसेच जागतिक आणि देशांतर्गत सागरी उद्योगातील शाश्वत विकासावर आधारित आहे. या वेळी बंदर खात्याचे राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, तटरक्षक दलाचे भीष्म शर्मा, शिपिंग महासंचालक श्याम जगन्नाथ आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी राणे म्हणाले, ‘आज ९५ टक्क्यांहून अधिक जागतिक जहाजबांधणी आशियामध्ये केंद्रित आहे. यात चीन, कोरिया आणि जपान आघाडीवर आहेत, तर भारताचा वाटा अजूनही एक टक्क्याहून कमी आहे. भारताने २०४७ पर्यंत जगातील पहिल्या पाच जहाज बांधणी राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्राने भारताचे पहिले ‘जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्चक्रण धोरण २०२५’ सुरू करून त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. याद्वारे २०४७ पर्यंत १८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक व १.४ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.’
२५० हून अधिक कंपन्यांचा सहभाग
सागरी व्यापार आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनात २५० हून अधिक आघाडीच्या सागरी उत्पादनाच्या कंपन्यांनी भाग घेतला आहे तसेच २० हून अधिक देशांचे आंतरराष्ट्रीय पॅव्हेलियन आणि ८० हून अधिक तज्ज्ञ वक्ते सहभाग झाले आहेत तसेच जहाज उत्पादक, मालक आणि उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिकांसह १०,००० पेक्षा जास्त व्यापारी या प्रदर्शनाला भेट देण्याची अपेक्षा आहे.
