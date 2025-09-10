बहुतांश हरकती सीमांकनाबाबत
पहिल्या दिवशी १८९ हरकतींवर सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५च्या प्रारूप प्रभागरचनेवर आलेल्या ४९२ हरकती आल्या आहेत. या सूचनांपैकी १८९ हरकतींवर आज (ता. १०) पहिल्या दिवशी सुनावणी पार पडली. यातील बहुतांश हरकती प्रभागरचनेच्या सीमांकनाबाबत होत्या. ही सुनावणी मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे झाली.
राज्य शासनाचे प्राधिकृत अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी झाली. या वेळी महापालिका आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. याआधी २२ ऑगस्टला प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा जाहीर करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर ४ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या मुदतीत एकूण ४९२ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असून, त्यांची सुनावणी १०, ११ आणि १२ सप्टेंबर या तीन दिवसांत होणार आहे. पालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिकांना त्यांच्याकडे पाठवलेल्या सूचनापत्रांनुसार प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
