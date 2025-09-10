राजावाडी रुग्णालयातील १३ लॅब तंत्रज्ञ परवाना नसतानाच कार्यरत
१३ लॅब तंत्रज्ञ परवाना नसतानाच कार्यरत
राजावाडी रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकार
मुंबई, ता. १० : महापालिकेच्या रुग्णालयांतील सर्व पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची नोंदणी महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलमध्ये अनिवार्य असतानाही घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात तब्बल १३ लॅब तंत्रज्ञ कोणतीही वैध नोंदणी न करता काम करीत असल्याचे उघड झाले आहे. ही माहिती समाजसेवक व आरटीआय कार्यकर्ते तुषार भोसले यांच्या माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिल अधिनियम २०११ नुसार डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्टप्रमाणेच लॅब तंत्रज्ञांनाही नोंदणी आवश्यक आहे. भाभा रुग्णालयातील बेकायदा नियुक्त्यांवर कौन्सिलने महापालिका आयुक्तांना कारवाईसाठी पत्र लिहूनही नियमांकडे दुर्लक्ष सुरूच आहे. कायद्यानुसार कलम ३१अंतर्गत नोंदणीशिवाय काम करणाऱ्यांवर दंड आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की अनेक वर्षे नोंदणी न करता तंत्रज्ञ कामावर ठेवले जात असतील, तर यावरून कायद्याचे भयच संपल्याचे दिसते. रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी इतर महापालिका रुग्णालयांचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
कारवाईपासून बचावासाठी नोंदणीस टाळाटाळ
दरम्यान, कारवाईपासून बचाव करण्यासाठीच अनेक तंत्रज्ञ नोंदणीस टाळाटाळ करतात, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कारण नोंदणी झाल्यानंतर कौन्सिलकडे तक्रारी ऐकण्याचे व परवाना निलंबित करण्याचे अधिकार येतात. २०१६ मध्ये भ्रष्टाचारातून नियुक्त झालेले काही कर्मचारी इतरांनाही नोंदणी न करण्यास प्रवृत्त करत असल्याचेही समोर आले आहे. याबाबत रुग्णालय अधीक्षक डॉ. भारती राजुलवाला यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
