होमिओपॅथी चिकित्सकांना एमएमपी मान्यता
ॲलोपॅथी डॉक्टरांचा विरोध; मुख्यमंत्र्यांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : ॲलोपॅथी पद्धतीने उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी पुन्हा एकदा होमिओपॅथी चिकित्सकांच्या मान्यतेविरोधात भूमिका घेतली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) राज्य सरकारने होमिओपॅथी पदवीधर डॉक्टरांना आधुनिक चिकित्सा व्यवसायी (एमएमपी) म्हणून मान्यता देण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
आयएमएचे म्हणणे आहे, की हा विषय सध्या न्यायालयाच्या विचाराधीन असून अशा स्थितीत सरकारने घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरू शकतो. याबाबत आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असून याबाबतचा निर्णय न घेतल्यास रविवारनंतर आंदोलन करण्याबाबतचा विचार होईल. आयएमएचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी सांगितले, की २०१४ मध्ये सीसीएमपी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर लगेचच आयएमएकडून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी अद्याप सुरू आहे. तरीही सरकारने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमार्फत (एमएमसी) बीएचएमएस पदवीधरांना एमएमपी म्हणून नोंदणीची परवानगी देणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात आयएमएने सांगितले, की ३० जून रोजी एमएमसीने काढलेल्या अशाच अधिसूचनेबाबत संघटनेने आक्षेप घेतल्यावर ११ जुलैला सरकारने ती मागे घेतली होती. तरीसुद्धा आता पुन्हा असे निर्देश काढण्यात आले, हे गंभीर आणि दिशाभूल करणारे आहे.
रुग्णांच्या जीवाला धोका
डॉ. कदम म्हणाले, की अशा डॉक्टरांना आधुनिक चिकित्सा पद्धतीची मान्यता मिळाल्यास रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. चुकीचे निदान, औषधोपचारातील त्रुटी किंवा आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यात अपयश आल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो मागे घ्यावा, अशी आयएमएची मागणी आहे.
‘आयएमए महाराष्ट्र’च्या मागण्या
- सरकारने ५ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे.
- उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापर्यंत कोणतीही निर्णय घेऊ नये.
- समितीच्या शिफारशींनंतरच पुढील निर्णय घ्यावा.
- मिक्सोपॅथीला कायदेशीर मान्यता न देता रुग्णांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे.
