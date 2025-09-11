मुंबई विद्यापीठातील सीडीओईमधील प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ
विद्यापीठातील सीडीओईमधील प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ
३० सप्टेंबरपर्यंत करता येणार ऑनलाइन अर्ज
मुंबई, ता. ११ : मुंबई विद्यापीठाच्या दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षण केंद्राच्या (सीडीओई) (पूर्वीचे आयडॉल) पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील विविध अभ्यासक्रमांच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार आता विद्यार्थांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षण केंद्राच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या सर्व पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी किमान पात्रता धारकांना थेट प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. शिकण्याची लवचिकता, परवडणारे शिक्षण शुल्क, युजीसी (डीईबी) आणि एआयसीटी मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम हे सीडीओईची बलस्थाने असल्याची माहिती दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षण केंद्राचे (सीडीओई) संचालक प्रा. शिवाजी सरगर यांनी दिली.
सर्व अभ्यासक्रमांची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया
पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील या सर्व अभ्यासक्रमांची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया https://mucdoeadm.samarth.edu.in/ या संकेत स्थळावरून करता येईल. प्रवेश प्रक्रियेसंबंधातील सर्व तपशील आणि माहिती पुस्तिका (प्रॉस्पेक्ट्स) विद्यापीठाच्या https://mu.ac.in/distance-open-learning / या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. सीडीओईमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी तज्ज्ञ व अनुभवी पूर्णवेळ प्राध्यापक या संस्थेत उपलब्ध आहेत.
