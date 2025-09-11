सराफा दुकानातून ४.७ कोटींच्या दागिन्यांची चोरी
४.७ कोटींचे दागिने नोकराने चोरले
मुंबई, ता. ११ : परळ येथील एका सोन्याच्या दुकानातून तब्बल साडेचार किलो वजनाचे सोन्याचे दागिने आणि रोकड नोकरानेच चोरल्याची घटना घडली आहे. दरम्यान, दागिने चोरून पसार झालेल्या नोकराचा शोध भोईवाडा पोलिसांसह गुन्हे शाखेने सुरू केला आहे. चोरी झालेल्या दागिन्यांची किंमत ४.७ कोटी इतकी असावी, असे पोलिसांनी सांगितले. जितू चौधरी असे या नोकराचे नाव असून, तो मूळचा राजस्थानचा रहिवासी आहे. त्याच्याविरोधात भोईवाडा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार परळच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावर सराफा अरविंद संघवी यांचे ज्वेलरी शॉप आहे. आठवड्याभरापूर्वीच त्यांनी जितूला पुन्हा नोकरीवर घेतले होते. या आधीही तो संघवी यांच्याकडे काम करत होता. ९ सप्टेंबरला सकाळी संघवी दुकानात आले, तेव्हा दुकानाचा मागील दरवाजा उघडलेला आढळला. दागिने ठेवलेले दुकानातील कपाटही उघडे होते. त्यातील साडेचार किलो वजनाचे दागिने आणि रोकड गायब होती. याबाबत शेजारील दुकानदारांकडे चौकशी करण्यात आली. त्या वेळी तेथील नोकराने जितू यास ८ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी दुकानातून मोठी बॅग घेऊन बाहेर पडताना पाहिल्याचा दावा केला. त्याआधारे संघवी यांनी भोईवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
