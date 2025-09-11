सुशिक्षित तरुणी तीन आठवडे आभासी अटकेत
सायबर भामट्यांनी २७ लाख उकळले
मुंबई, ता. ११ : सायबर भामट्यांनी भायखळा येथे राहणाऱ्या ३० वर्षीय तरुणीस तीन आठवडे आभासी अटकेत ठेवून २७ लाख रुपये उकळल्याची घटना समोर आली असून, याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
व्यवसाय सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या या तरुणीस १८ ऑगस्ट रोजी अनोळखी व्यक्तीने संपर्क साधून ते दूरसंचार विभागातून बोलत असल्याचे सांगितले. आपल्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर आर्थिक गुन्ह्यात घडल्याने बंद केला जाणार आहे, असे सांगितले. पुढे सायबर विभागाचा उपआयुक्त असल्याचे भासवून अन्य एका व्यक्तीने या तरुणीस संपर्क साधला. आपल्या नावे १३ बँक खाती सुरू करण्यात आली असून, त्याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आले आहेत, असे सांगितले. या प्रकरणात आपल्याविरोधात गुन्हा नोंद झाला असून, तपासकामी अटक करावी लागेल, अशी भीतीही घातली. आपण पोलिस ठाण्यास येणार नसाल, तर ऑनलाइन अटक करून तपास करू, असे सांगत या व्यक्तीने तरुणीस बँक खात्यांवर जमा, अन्य गुंतवणूक काढून सुमारे २७ लाख रुपये विविध खात्यांवर वळते करून घेतले. तपासात आरोप स्पष्ट झाल्यास ही रक्कम जप्त केली जाईल, अन्यथा परत केली जाईल, असे तरुणीस सांगण्यात आले होते; मात्र रक्कम वळती करताच संबंधित व्यक्तींनी संपर्क तोडला. त्यानंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तरुणीने तक्रार दाखल केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
