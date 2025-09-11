पात्रता निश्चितीसाठी ऑनलाईन अर्ज करा
मास्टर लिस्टवरील रहिवाशांना म्हाडाचे आवाहन
मुंबई, ता. ११ : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असणाऱ्या मूळ भाडेकरू, रहिवासी अथवा त्यांच्या वारसदारांची पात्रता निश्चिती करून गाळे वितरण केले जाणार आहेत. त्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने संबंधितांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. त्यानुसार अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत मंडळाच्या www.masterlist.mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी व अर्ज करता येणार आहे.
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील ज्या भाडेकरू/रहिवाशांना निष्कासन सूचना (व्हेकेशन नोटीस) देऊन इमारत खाली करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या मूळ इमारतीचा अरुंद भूखंड, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण इत्यादी कारणांमुळे पुनर्विकास शक्य नाही. तसेच उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित झालेल्या आहेत; परंतु कमी गाळे बांधले गेले आहेत अशा वंचित मूळ भाडेकरू/रहिवाशांना यापूर्वी मंडळाद्वारे पुनर्रचित/पुनर्विकसित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी गाळा देण्यात आलेला नाही. त्यांचे वारसदार संक्रमण शिबिरात स्वतः अधिवास धारण करीत आहेत. अशा बृहतसूचीवरील खऱ्याखुऱ्या मूळ भाडेकरू/रहिवासी अथवा त्यांचे वारसदार यांच्यासाठी ही ऑनलाइन अर्ज प्रकिया राबविण्यात येत आहे.
अर्ज कसा कराल?
अर्जदारांनी म्हाडाच्या www.mhada.gov.in आणि masterlist.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येणार आहे. अर्ज यशस्वीरीत्या सबमिट केल्यानंतर अर्जदाराने स्वतः प्रमाणित केलेले, अर्जासोबत ऑनलाइन सादर केलेली कागदपत्रे प्रत्यक्षरीत्या ३० दिवसांच्या कालावधीत म्हाडा मुख्यालयात सादर करावीत. सुनावणीच्या वेळेस अर्जदाराने सर्व अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती व त्यासंबंधित कागदपत्रे सोबत आणणे बंधनकारक आहे.
नोंदणीसाठी या बाबी आवश्यक
नोंदणी करते वेळी अर्जदाराकडे वैध मोबाईल नंबर आणि ई-मेल पत्ता असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा रंगीत फोटो, अर्जदाराचे हस्ताक्षर किंवा अंगठ्याचा ठसा आदीचा फोटो, आधार कार्ड, व्हेकेशन नोटीस, जुन्या इमारतीतील गाळ्यांची भाडेपावती, विद्युत देयक, संक्रमण शिबिरातील गाळ्याचे वितरण आदेश व ताबा पावती, हस्तांतरण करारनामा अशी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
