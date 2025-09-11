एमएमआरसीएलची भूखंड विक्रीतून छप्पर फाडके कमाई
एमएमआरसीएलची बंपर कमाई
आरबीआयला २,८७१ कोटींना भूखंड विकला
मुंबई, ता. ११ : कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ मेट्रो-३ कॉरिडॉर ही भुयारी मेट्रो प्रकल्प अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेला नाही; परंतु या प्रकल्पासाठी सरकारने दिलेल्या भूखंडाच्या विक्रीतून एमएमआरसीएलने बंपर कमाई केली आहे. नरिमन पॉइंट येथील तब्बल १६ हजार ८४२ चौरस मीटरचा भूखंड तब्बल २,७८१ कोटी रुपयांना आरबीआयला दिला आहे.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांच्यात नरिमन पॉइंट येथील भूखंडाच्या विक्रीबाबत करार झाला आहे. आरबीआयने या भूखंडाच्या फ्रीहोल्ड मालकी हक्कांसाठी २,८७१ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. तसेच पुनर्वसन क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याच्या अटीतून सूट मिळविण्यासाठी अतिरिक्त ६००.८२ कोटी रुपये दिले आहेत. एमएमआरसीने या भूखंडाच्या विक्रीसाठी प्रक्रिया राबवून जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. तथापि, आरबीआयने थेट खरेदीची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यांच्या नव्या कार्यालयीन इमारतीसाठी हा भूखंड वापरण्याचा प्रस्ताव दिला. यासंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारदरम्यान व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक बोर्ड व राज्य सरकारच्या मंजुऱ्या घेण्यात आल्या.
स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीतून निधी उभारणी
भारत सरकारने मंजूर केलेल्या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या अटींनुसार एमएमआरसीला भांडवली कामांसाठी स्थावर मालमत्तेच्या स्रोतांद्वारे १,००० कोटी रुपये उभारणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकारने नरिमन पॉइंट येथील प्लॉट क्रमांक १९८७ व १९८८ (एकूण १६,८४२ चौ.मी.) एमएमआरसीला उपलब्ध करून दिला होता.
