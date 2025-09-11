एलफिस्टन बाधितांचे ‘म्हाडा’मध्ये पुनर्वसन
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रस्तावास मान्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : शिवडी-वरळी उन्नत मार्गामधील एलफिन्स्टन पुलाच्या परिसरातील बाधित दोन इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन त्याच परिसरातील म्हाडाच्या उपलब्ध सदनिकांमध्ये केले जाणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. ११) मान्यता दिली.
एल्फिन्स्टन पुलाच्या जागेवर एमएमआरडीएकडून डबल डेकर पूल उभारला जाणार आहे. त्यामुळे लक्ष्मी निवास व हाजी नुरानी चाळ या दोन इमारती बाधित होणार असून, तेथील एकूण ८३ प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांचे पुनर्वसन आता त्याच परिसरात होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. वरळी-शिवडी कनेक्टर उभारणीसाठी एलफिन्स्टन पूल पाडण्यात येणार असून, पिलर उभारणी करताना लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी चाळ या दोन इमारती बाधित होणार आहेत. या दोन इमारतींमधील रहिवाशांची त्याच परिसरात म्हाडाकडे उपलब्ध असलेल्या सदनिकांमध्ये पुनर्वसनाची मागणी केली जात होती. लक्ष्मी निवास इमारतीमधील ६० प्रकल्पग्रस्त आणि हाजी नुरानी चाळमधील २३ प्रकल्पग्रस्त अशा एकूण ८३ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आता त्याच परिसरात होणार आहे.
पुनर्वसनाचे निकष
- ३०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या घरमालकांना ३०० चौरस फूट अधिक ३५ टक्के अतिरिक्त, असे एकूण ४०५ चौरस फुटांची सदनिका देण्यात येणार
- ३०० ते १२९२ चौरस फूट क्षेत्रामधील घरमालकांना विद्यमान क्षेत्र अधिक ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळाप्रमाणे नवे घर दिले जाणार
