तरुणाचा श्वानासोबत मालकावरही हल्ला
ज्येष्ठ नागरिक जखमी; हल्लेखोर अटकेत
मुंबई, ता. ११ : हल्लेखोरापासून पाळीव श्वानाला वाचवण्याच्या धडपडीत वांद्रे येथे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक नील डी माँटे हे गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोराने नील यांच्यावरही हल्ला केला. जखमी अवस्थेतही नील यांनी हल्लेखोराचा पाठलाग सुरूच ठेवला. अखेर रक्तबंबाळ अवस्थेत त्यांनी पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांनी हल्लेखोरास गजाआड केले. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) सायंकाळी सेंट पॉल रस्त्यावर घडली.
व्यवसायातून निवृत्ती घेतलेले नील नेहमीप्रमाणे त्यांच्या श्वानाला फिरवण्यासाठी सेंट पॉल रस्त्यावर आले. लाडाने त्यांनी श्वानाला मोकळे सोडले. श्वान धावत पुढे निघून गेला. काही अंतरावर धावत गेलेल्या श्वानाला तेथे उभ्या फैज काझी या २० वर्षांच्या तरुणाने मारहाण केली. या वेळी नील यांनी धाव घेतली. श्वानाचा मालक आपल्या दिशेने येतो हे पाहून हल्लेखोर काझीने लोखंडी सळी हाती घेतली आणि नील यांच्यावर हल्ला केला. यामध्ये नील खाली पडले, त्यांचे दोन दात पडले. रक्त वाहत असताना नील यांनी पुन्हा काझीचा पाठलाग सुरू केला. हल्लेखोर हाती सापडत नाही, हे पाहून नील यांनी येथील एका तरुणाला सोबत घेऊन वांद्रे पोलिस ठाणे गाठले. रक्तबंबाळ अवस्थेत तक्रार देण्यासाठी आलेल्या वृद्धाला पाहून कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांनी क्षणात हालचाली सुरू केल्या. पुढल्या काही तासांत काझी यास अटक करण्यात आली.
हल्लेखोराला अटक झाल्यावर नील यांनी घर गाठून उपचार करून घेतले. तो श्वान नाही, माझा मुलगा आहे. अपत्याप्रमाणे मी त्याची काळजी घेत आहे. त्यामुळे त्याला झालेल्या प्रत्येक वेदनेने माझा जीव कळवळतो, अशी प्रतिक्रिया नील यांनी व्यक्त केली.
