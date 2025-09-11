एलफिन्स्टन पुलावरील वाहतूक आज रात्रीपासून बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : एल्फिन्स्टन पूल हा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभागामार्फत तोडून नवीन एल्फिन्स्टन उड्डाण पूल व शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपुलाची निर्मिती करणार आहेत. त्यामुळे एल्फिन्स्टन ब्रिज मार्गे जाणारी वाहतूक शुक्रवारी रात्री ११.५९ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणार आहे.
वाहतूक बदल
अ) पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाहनांकरिता
१) दादर पूर्वेकडून दादर पश्चिमेकडे व दादर मार्केटकडे जाणारे वाहन चालक हे टिळक पुलाचा वापर करतील.
२) परेल पूर्वेकडून प्रभादेवी व लोअर परेलला जाणारे वाहन चालक हे करी रोड पुलाचा वापर करतील (सकाळी ०७:०० वा. ते दुपारी ३:०० वा. पर्यंत).
३) परेल, भायखळा पूर्व कडून प्रभादेवी, वरळी, कोस्टल रोड व सि-लिंकच्या दिशेने जाणारे वाहन चालक हे चिंचपोकळी ब्रिजचा वापर करतील.
ब) पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणाऱ्या वाहनांकरिता
१) दादर पश्चिमेकडून दादर पूर्वेकडे जाणारे वाहन चालक हे टिळक ब्रिजचा वापर करतील.
२) प्रभादेवी व लोअर परेल पश्चिमेकडून परेलला, टाटा रुग्णालय व के. ई. एम. रुग्णालय येथे जाणारे वाहन चालक हे करी रोड ब्रिजचा वापर करतील (दुपारी ३:०० वा. ते रात्री ११:०० वा. पर्यंत).
३) कोस्टल रोड व सी-लिंकने व प्रभादेवी, वरळीकडून परेल, भायखळा पर्वेकडे जाणारे वाहन चालक हे चिंचपोकळी ब्रिजचा वापर करतील.
...
महादेव पालव मार्ग येथील नियोजन
- महादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) कॉमेड कृष्णा देसाई चौक (भारत माता जंक्शन) कडून शिंगटे मास्तर चौकाकडे वाहतूक एक दिशा चालू राहील (सकाळी ०७:०० वा. ते दुपारी३:०० वा. पर्यंत)
- महादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) शिंगटे मास्तर चौक कडून कॉम्रेड कृष्णा देसाई चौक (भारत माता जंक्शन) कडे वाहतूक एक दिशा चालू राहील. दुपारी ३:०० वा. ते रात्री ११ :०० वा. पर्यंत
- महादेव पालव मार्ग (करी रोड रेल्वे ब्रिज) दोन्ही वाहिन्या वाहतुकीसाठी चालू राहील. रात्री २३:०० वा. ते सकाळी ७ पर्यंत
...
नो पार्किंग मार्ग
- ना.म. जोशी मार्ग - कॉमेड गुलाबराव गणाचार्य चौक (आर्थर रोड नाका) ते धनमिल नाक्यापर्यंत दोन्ही वाहिन्या
- सेनापती बापट मार्ग - संत रोहिदास चौक (एलफिन्स्टन जंक्शन) ते रखांगी जंक्शनपर्यंत दोन्ही वाहिन्या
- महादेव पालव मार्ग कॉम्रेड कृष्णा देसाई चौक (भारत माता जंक्शन) ते शिंगटे मास्तर चौकापर्यंत दोन्ही वाहिन्या
- साने गुरुजी मार्ग - संत जगनाडे चौक ते कॉग्रेड गुलाबराव गणाचार्य चौक (आर्थर रोड नाका) पर्यंत दोन्ही वाहिन्या
- भवानी शंकर मार्ग - हनुमान मंदिर, कबुतरखाना ते गोपीनाथ चव्हाण चौकापर्यंत दोन्ही वाहिन्या
- रावबहादूर एस. के. बोले मार्ग - हनुमान मंदिर ते पोर्तुगिज चर्चपर्यंत दोन्ही वाहिन्या
- संपूर्ण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग दोन्ही वाहिन्या
...
वाहतुकीस दुहेरी मार्ग चालू
- सेनापती बापट मार्ग - वडाचा नाका ते फितवाला जंक्शनपर्यंत दुहेरी मार्ग चालू राहील.
- परेल व प्रभादेवी परिसरातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णालयात जाण्या-येण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभागामार्फत दोन रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आलेली असून एक रुग्णवाहिका प्रभादेवी रेल्वे स्थानक पश्चिम रेल्वे पादचारी पूल येथे व दुसरी रुग्णवाहिका परेल रेल्वे स्थानक पूर्व येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच या रुग्णवाहिकेसोबत रुग्णांकरिता व्हिलचेअरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
