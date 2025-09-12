हायब्रीड वीज प्रकल्पाची महावितरणला ‘पॉवर’
हायब्रीड वीज प्रकल्पाची महावितरणला ‘पॉवर’
ग्राहकांना भविष्यात थेट फायदा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणला आता हायब्रीड वीज प्रकल्पाची ‘पॉवर’ मिळणार आहे. महावितरणने एनटीपीसीच्या सौर-पवन अशा एकत्रित हायब्रीड वीज प्रकल्पातून वीज खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला होता. त्याची दखल घेत आयोगाने सादर वीज प्रकल्पातून वीज घेण्यास ग्रीन सिग्नल दाखवला आहे. या प्रकल्पात तयार होणारी वीज प्रतियुनिट सुमारे साडेतीन रुपयांना मिळणार आहे.
महावितरणकडून राज्यभरात दररोज कमाल २७ हजार मेगावॉट वीज वितरित केली जाते. वीज नियामक आयोगाने हरित ऊर्जा प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण वीज वितरणाच्या सुमारे १४-१८ टक्के वीज हरित ऊर्जा म्हणजे सौर, पवन, लघु जलविद्युत प्रकल्पातून खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार महावितरणने एनटीपीसीच्या ४८० आणि ३०० अशा सौर-पवन (हायब्रीड) वीज प्रकल्पातून दीर्घकालीन वीज खरेदी कराराद्वारे वीज घेण्याबाबत आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हायब्रीड वीज प्रकल्पातून वीज खरेदी करण्याचा महावितरणचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महावितरणला सध्या कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्पातून सुमारे चार रुपये प्रतियुनिट दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे; मात्र हायब्रीड वीज प्रकल्पातून मिळणारी वीज सुमारे ३.४२ रुपये आणि ३.४३ रुपये प्रतियुनिट एवढ्या कमी दराने मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा महावितरणला म्हणजे वीजग्राहकांना भविष्यात थेट फायदा होऊ शकणार आहे.
...
तूट भरून निघणार
महावितरणला २०२३-२४ मध्ये एकूण गरजेच्या सुमारे ३७ दशलक्ष युनिट एवढी हरित ऊर्जा कमी मिळाली होती. ही तूट भरून काढण्यासाठी वीज आयोगाने महावितरणच्या आलेल्या याचिकेची दखल घेत ७८० मेगावॉट वीज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
