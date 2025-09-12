विमानाचे चाक निखळले
विमानाचे चाक निखळले
मुंबई, ता. १२ : गुजरातच्या कांडला विमानतळावरून शुक्रवारी (ता. १२) उड्डाण घेतल्यानंतर स्पाइसजेटच्या क्यू ४०० विमानाचे चाक निखळले. ७५ जणांसह विमानाचे मुंबई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.
मुंबई विमानतळ प्रशासनाने सांगितले, की विमान दुपारी ३:५१ वाजता सुरक्षितपणे उतरले असून सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. विमानतळावरील कामकाजावर काही काळ परिणाम झाला. कांडलाहून मुंबईला जाणाऱ्या विमानाचे बाहेरील चाक उड्डाणानंतर धावपट्टीवर उतरले. विमानाने मुंबईकडे प्रवास सुरू ठेवला आणि सुरक्षितपणे उतरले, असे स्पाइसजेटने निवेदनात म्हटले आहे. खबरदारी म्हणून पूर्ण आणीबाणी घोषित करण्यात आली. विमान रनवे २७ वर सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. त्यानंतर काही वेळातच कामकाज पूर्ववत झाले, असे सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.