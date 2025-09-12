व्हिडिओ एडिट केल्याने फसवणुकीचा गुन्हा
मुंबई, ता. १२ ः गणेशमूर्तींच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यानची क्षणचित्रे संदर्भ बदलून इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्या कळवा येथे राहणाऱ्या २१ वर्षीय ग्राफिक डिझायनर तरुणाविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहणाऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप पोलिसांनी तरुणावर ठेवला आहे. अशा प्रकारचे आणखी एक गुन्हा अन्य एका तरुणाविरोधात नोंदवल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० सप्टेंबरला ही कारवाई करण्यात आली. लालबाग, परळ येथील प्रसिद्ध सार्वजनिक मंडळांच्या विसर्जन मिरवणूक आग्रीपाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून गिरगाव चौपाटीच्या दिशेने मार्गस्थ होतात. शनिवारी (ता. ६) रात्री ११च्या सुमारास येथील एका प्रार्थनास्थळासमोरून प्रसिद्ध गणेशमूर्तीची मिरवणूक शांततेत पुढे निघून गेली. तेथील मिरवणुकीचा व्हिडिओ धार्मिक संदर्भ असलेल्या गाण्याची जोड देत तरुणाने इन्स्टाग्राम खात्यावर अपलोड केला. हा व्हिडिओ काही क्षणांत सर्वदूर पसरला आणि सुमारे ९० हजार व्यक्तींनी तो पाहिला. प्रत्यक्षात मिरवणूक या प्रार्थनास्थळी आली तेव्हा संबंधित गाणे वाजले नव्हते. त्यामुळे हा व्हिडिओ पाहणाऱ्यांची दिशाभूल, फसवणूक झाली, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारचे व्हिडिओ किंवा ऑनलाइन साहित्य धार्मिक भावना भडकावू शकतात, सलोखा बिघडू शकतो, असे मत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी नोंदवले.
