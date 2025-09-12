सव्वानऊ कोटींचा जीएसटी घोटाळा
सव्वानऊ कोटींचा जीएसटी घोटाळा
मुंबई, ता. १२ ः बोगस कंपनी थाटून दोन वर्षांत ९.१९ कोटींचा जीएसटी घोटाळा केल्याच्या आरोपात बोरिवलीतील एमएचबी कॉलनी पोलिसांनी जतीन मोदी आणि ॲमी मोदी या व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवला. ही कारवाई जीएसटी अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्ररीआधारे करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
२०१७ मध्ये या दोघांनी भागीदारीत मेसर्स ॲमी स्टील कॉर्पोरेशन नावाची कंपनी सुरू केल्याचे भासवले; मात्र कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत संशय निर्माण झाल्याने जीएसटी विभागाने यावर्षी चौकशी सुरू केली. त्यात कंपनीच्या पत्त्यावर मोदी यांचा व्यवसाय आढळला नाही. उलट आरोपींनी ही जागा अन्य व्यक्तीस भाड्याने दिल्याचे स्पष्ट झाले. सखोल चौकशी केली असता ही कंपनी खोटी बिले तयार करून परतावा (आयटीसी) मिळवण्याच्या उद्देशाने स्थापन केल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यानुसार आरोपींनी २०१७ ते २०१८ या कालावधीत तब्बल ९.१९ कोटींचा परतावा मिळवल्याचे जीएसटी विभागाच्या चौकशीतून समोर येताच पोलिस तक्रार करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.