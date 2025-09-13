कायदाच्या अंमलबजावणीची धाडस हवे!
कायद्याच्या अंमलबजावणीचे धाडस हवे!
आयपीएस अंजना कृष्णा यांचे रिबेरो यांच्याकडून कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दबाव झुगारून बेकायदा उत्खननाविरोधात कारवाई करण्याचे धाडस दाखविणाऱ्या आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांचे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी कौतुक केले. कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे, केवळ त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांकडे असावे. हे धाडस या मुलीने (कृष्णा) दाखवले. मला तिचे कौतुक आहे, असे गौरवोद्गार रिबेरो यांनी केले.
राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक डी. शिवानंदन यांच्या ‘दी ब्रह्मास्त्र अनलिश्ड’ या पुस्तकाचे शुक्रवारी रिबेरो यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. या वेळी रिबेरो यांनी ठाण्याचे पोलिस आयुक्त असतानाची आठवण सांगितली. पदभार स्वीकारताच ठाण्यातील अवैध हातभट्ट्यांविरोधात कारवाई हाती घेतली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आणत ती रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा कायदा अस्तित्वात आहे, तोवर कारवाई थांबणार नाही, असे ठाम प्रत्युत्तर दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या सोहळ्यास मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त एम. एन. सिंग, सतीश सहानी, व्ही. बालचंद्रन, विद्यमान महासंचालक रश्मी शुक्ला, आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह अनेक आजी-माजी पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
मकोकाचे शिल्पकार!
बहुचर्चित भरत शहा प्रकरणात संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात कारवाई करताना प्रचंड राजकीय दबाव होता, असे सांगितले. मकोका कायदा संघटित टोळ्यांविरोधात ब्रह्मास्त्राप्रमाणे प्रभावी ठरला. शिवानंदन या कायद्याचे शिल्पकार ठरले, अशा शब्दांत एम. एन. सिंग यांनी त्यांचे कौतुक केले.
