पदपथावर झोपलेल्या तरुणाला कारची धडक
मद्यधुंद महिलेविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. १३ : भरधाव कार अनियंत्रित होऊन पदपथावर चढल्यानंतर त्या ठिकाणी झोपलेला अनोळखी तरुण जखमी झाला. अपघातावेळी कारचालक महिला मद्यधुंद होती. अपघातानंतर पंचनाम्यावेळी कारमध्ये दारूच्या बाटल्याही आढळल्या. याप्रकरणी चालक महिलेविरोधात घाटकोपर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. कारचालक महिलेसह तिच्या मैत्रिणीला ताब्यात घेऊन त्यांच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आल्याचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त महेश पाटील यांनी सांगितले.
घाटकोपर पूर्वेकडील पंतनगर येथील भाविका दामा (वय ३०), कोरम भानुशाली आणि अनिकेत बनसोडे या तिघांनी शुक्रवारी रात्री पार्टीवेळी मद्यप्राशन केले. पहाटे असल्फा येथे राहणाऱ्या कोरमला सोडण्यासाठी भाविका आणि अनिकेत कारने निघाले होते. मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवताना भाविकाने एलबीएस रोडवरील पदपथावर चढवली. ती दुकानाच्या भिंतीवर आदळून थांबली. अपघातात पदपथावर झोपलेला तरुण कारखाली चिरडला गेला. घटनेबाबत स्थानिकांनी नियंत्रण कक्षाला कळवताच घाटकोपर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले; मात्र पोलिस येण्यापूर्वीच बनसोडे पसार झाला. सध्या त्याचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी भाविका आणि कोरम यांना पोलिस ठाण्यात आणून चौकशी केली तसेच प्रत्यक्षदर्शींचे जबाबही नोंदवले.
जखमी व्यक्तीची शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत ओळख पटू शकली नव्हती. अपघात घडलेल्या परिसरातील दुकाने किंवा खासगी आस्थापनांत तो मजुरी करणारा असावा, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला. अपघातात त्याच्या डोक्याला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
