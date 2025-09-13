चुकीच्या उपचारांमुळे तरुणाचा मृत्यू
चुकीच्या उपचारांमुळे तरुणाचा मृत्यू
डॉक्टरविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल
मुंबई, ता. १३ः चुकीच्या उपचारांमुळे रिक्षाचालक तरुणाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या डॉक्टर रमेश विश्वकर्माविरोधात चुनाभट्टी पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १२) सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा पोलीसांनी दाखल केला. चेंबूर येथे ओम क्लिनिक नावे गेल्या काही महिन्यांपासून विश्वकर्मा दवाखाना चालवत होता; परंतु त्याच्याकडे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पदवी नसल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले.
गेल्यावर्षी ट्रॉम्बे परिसरातील नानटून झा (वय ४२) यांची लायन्स क्लब चॅरिटेबल ट्रस्टच्या दवाखान्यात दाढ काढण्यात आली; मात्र दुसऱ्या दिवशी दुखणे वाढल्याने पुन्हा दवाखान्यात आणले, परंतु रविवार असल्याने ट्रस्टचा दवाखाना बंद असल्याने कुटुंबीयांनी झा यांना विश्वकर्माच्या क्लिनिकमध्ये आणले. तिथे त्यांना इंजेक्शन व गोळ्या दिल्या. त्यानंतर झा यांची प्रकृती अधिक बिघडली. विश्वकर्मा यांनी त्यांना मोठ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार कुटुंबाने त्यांना लोकमान्य टिळक रुग्णालयात नेले; मात्र उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला, असे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीत नमूद केले आहे. या प्रकरणानंतर संतापलेल्या झा कुटुंबाने विश्वकर्माविरोधात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रार दिली.
