मुंबईकरांची तासन्तास रखडपट्टी
मुंबईकरांची तासन्तास रखडपट्टी
एल्फिन्स्टन पूल काेंडी : भारतमाता, टिळक पुलावर वाहनांच्या रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : शहरातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पुलाचे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारणामार्फत पाडकाम सुरू करण्यात आले आहे. शुक्रवार (ता. १२) रात्रीपासून हा पूल बंद करून वाहतूक अन्यत्र वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी वाहनचालकांना वाहतूक काेंडीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. भारतमाता, करी रोड आणि टिळक पुलावर वाहनांची एक किलाेमीटरपर्यंत रांग लागून तासन्तास रखडपट्टी हाेत हाेती. शिवाय, प्रचंड वळसा पडत असल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण विभागातर्फे एल्फिन्स्टन पूल नव्याने बांधण्यात येणार आहे. नवीन एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर उड्डाणपुलाची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यासाठी एल्फिन्स्टन पुलामार्गे जाणारी वाहतूक शुक्रवारी रात्रीपासून बंद करण्यात आली आहे. दादर पूर्व-पश्चिमकडे आणि दादर मार्केटकडे जाणारे वाहनचालक हे टिळक पुलावरून, परळ पूर्वेकडून प्रभादेवी आणि लोअर परेलला जाणारे वाहनचालक हे करी रोड पुलावरून, तर परळ, भायखळा पूर्वेकडून प्रभादेवी, वरळी, कोस्टल रोड व सी-लिंकच्या दिशेने जाणारे वाहनचालक हे चिंचपोकळी पुलाचा वापर करीत आहेत. तसेच दादर पश्चिमेकडून दादर पूर्वेकडे जाणारे वाहनचालकही हे टिळक पुलाचा वापर करावा लागत आहे. प्रभादेवी आणि लोअर परेल पश्चिमेकडून परळला, टाटा रुग्णालय व केईए रुग्णालय येथे जाणारे वाहनचालक हे करी रोड पुलाचा वापर करतील. कोस्टल रोड आणि सी-लिंकने व प्रभादेवी, वरळीकडून परळ, भायखळा पूर्वकडे जाणारे वाहनचालक हे चिंचपोकळी पुलाचा वापर करीत आहेत. एल्फिन्स्टन पूल बंद झाल्यामुळे अन्यत्र ताण वाढल्यामुळे त्याचा फटका माटुंगा आणि सायन परिसरातील वाहतुकीलाही बसल्याचे दिसून आले.
-----
सुट्टी असूनही वाहतूक काेंडी
अनेक कार्यालयांना शनिवारी सुट्टी असूनही टिळक, भारतमाता आणि करी रोड या तिन्ही पुलांवर वाहतूक काेंडी झाली हाेती. सकाळी आणि सायंकाळी वाहतूक ठप्प हाेऊन वाहनचालकांना तासन्तास रखडपट्टी झाली हाेती.
----
वाहनचालक अन् पाेलिसांत वाद
दादर येथील मार्केटमध्ये शनिवार आणि रविवारी खरेदीसाठी मोठी गर्दी असते. पूल बंद झाल्यामुळे शनिवारी प्रचंड कोंडीत झाली हाेती. परळ जंक्शनवर मोठी वाहने आल्याने आणखीनच गोंधळ उडाला. यामुळे वाहनचालक आणि पोलिस यांच्यात वादाचे प्रसंग उद्भवल्याचेही दिसून आले.
==
नागरिकांची दमछाक
एल्फिन्स्टन पूल बंद केल्यामुळे नागरिकांना पुलाच्या पायऱ्यांवरून वळसा घालून जावे लागत हाेेते. तसेच प्रभादेवी स्थानकाकडे येताना त्या पायऱ्या चढून जाव्या लागत असल्यामुळे ज्येष्ठ आणि दिव्यांग नागरिकांचे हाल झाल्याचे दिसून आले.
===
शिवडी-वरळी उन्नत जाेडमार्गाच्या कामासाठी हा पूल पाडण्याची घाई करण्यात आली आहे. पूल पाडण्यात येत असल्याने वाहतुकीचे नियोजन करायला हवे. पूल बंद केल्यानंतर अन्य पुलांवर वाहतुकीचा ताण येणे अपेक्षित आहे. वाहतूक पोलिसांनी मनुष्यबळ वाढवून वाहतूक सुरळीत करायला हवी.
- ए. व्ही. शेणॉय, वाहतूक अभ्यासक
-----
एल्फिन्स्टन पूल बंद झाल्याने टिळक पुलावर एकाएकी वाहतूक वाढली आहे. सायन रुग्णालयाच्या दिशेला लेबर कॅम्प येथेही हीच परिस्थिती आहे. अनेक दुचाकीस्वारांनाही त्याचा फटका सहन करावा लागला.
- प्रसन्न ठक्कर, वाहनचालक
==
टिळक पुलाचा रस्ता अरुंद असल्यामुळे आधीच दोन्ही बाजूंनी वाहतूक कोंडी होत होती. दादर टीटी सर्कलचा सिग्नल दुरुस्त करावा. तसेच नवीन टिळक पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम लवकर पूर्ण करावे, अन्यथा येथे मोठी वाहतूक कोंडी होऊ शकते.
- अरुण गमरे, प्रवासी
===
टिळक पूल बांधकामाधीन आहे. सायन पूलही पाडण्यात आला आहे. त्यामुळे टिळक पूल आणि करी रोड पुलावरील अतिरिक्त वाहनांचा भार सहन करू शकणार नाही.
- समीर भुरे, वाहनचालक
==
एल्फिन्स्टन पूल बंद केल्याने भारतमाता जंक्शनवर वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. या ठिकाणी वाहतूक नियोजनासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्याची गरज आहे.
- जयंत जाधव, वाहनचालक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.