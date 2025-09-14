‘बेस्ट’च्या बसमार्गांत बदल
‘बेस्ट’च्या बसमार्गांत बदल
माहिती उशिरा दिल्याने प्रवाशांत संताप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : एल्फिन्स्टन रोड पूल पाडकामामुळे बेस्ट प्रशासनाने ११ बसमार्ग वळवले गेले; मात्र या बदलांची माहिती बेस्ट प्रशासनाने उशिरा जाहीर केल्याने प्रवाशांचा खोळंबा झाला. शनिवारी (ता. १३) सकाळपासून कामावर, शाळा-काॅलेजला जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.
शुक्रवारी रात्रीच पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर लगेचच बससेवा वळवण्यात आल्या. या बदलाची अधिकृत माहिती प्रवाशांपर्यंत वेळेवर पोहोचली नाही. अनेक थांब्यांवर कोणतेही फलक लावले गेले नाहीत तसेच घोषणाही करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांनी इतरांकडून विचारपूस करून बस पकडल्या. ‘‘मी रोज कुर्ल्याहून दक्षिण मुंबईत प्रवास करते. आज ९० मिनिटे जास्त लागली. बस कुठून मिळेल याची काहीच माहिती नव्हती,’’ असे बँक कर्मचारी अक्षता मोरे यांनी संतापाने सांगितले. वरळीहून परळला जाणारे कामगार किशोर रणदिवे म्हणाले, ‘‘दोनदा बस बदलावी लागली. बेस्टने आधीच योग्य माहिती दिली असती, तर इतका त्रास झाला नसता.’’ यामुळे बेस्ट प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी व सोयीसाठी असलेली सेवा वेळेवर माहिती न दिल्यामुळेच प्रवाशांचा प्रवास अधिकच कष्टदायक ठरला, अशी नाराजी सर्वसामान्यांमध्ये पसरली आहे. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, करी रोड व चिचपोकळीमार्गे बस वळवण्यात आल्या आहेत; परंतु या बदलाचे योग्य नियोजन व तातडीने प्रसार न झाल्याने बेस्टविरोधातील असंतोष उफाळून आला आहे.
वळवलेले बसमार्ग
१. ए-१६२ बसमार्ग
- जगन्नाथ भाटकर रोड (एल्फिन्स्टन पूल)-मडकेबुवा चौक-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड-कृष्णा देसाई चौक (भारतमाता)-महादेव पालव रोड (करी रोड पूल)-एन. एम. जोशी मार्ग-दीपक सिनेमा-जगन्नाथ भाटकर रोड.
२. १६८ बसमार्ग
- करी रोड पूलमार्गे जाणार
३. ए-१७७ बसमार्ग
- मडकेबुवा चौक येथे थांबवला जाईल व पुढे हिंदमाता सिनेमापर्यंत वाढवण्यात आला आहे
४. २०१ बसमार्ग
- आता परळ एसटी डेपो/संत रोहिदास चौक येथेच संपणार
५. मार्ग क्रमांक १४, ५७, ४४, ५०, ५२, १६२, १६८
- करी रोड पूल बंद झाल्याने या सर्व बस आता चिंचपोकळी पुलावरून वळवण्यात आल्या आहेत.
