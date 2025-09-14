भारत-पाक सामन्याविरोधात ठाकरे सेना आक्रमक
भारत-पाक सामन्याविरोधात ठाकरे सेना आक्रमक
मुंबईत ठिकठिकाणी निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : भारत-पाकिस्तान आशिया कप सामन्याविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना आज आक्रमक झाली. ‘माझं कुंकू, माझा देश’ या घोषवाक्याखाली दादरमध्ये बॅनरबाजी करण्यात आली. शहरातील परळ, अंधेरी, मालाड, सायन, मुलुंड अशा अनेक भागांत कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. पाकिस्तानचा झेंडा जाळण्यात आला आणि सामन्याच्या निषेधार्थ फलक लावण्यात आले.
या वेळी खासदार अनिल देसाई आणि आमदार महेश सावंत उपस्थित होते. अनिल देसाई यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका करताना म्हणाले, ‘पहलगाम हल्ल्यातील जखमा अजून ताज्या आहेत. मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानसोबत सामना खेळणे म्हणजे शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांची थट्टा आहे आणि आमच्या माता-भगिनींच्या कुंकवाचा अपमान आहे.’ ठाकरे सेनेने जाहीर केले, की या निषेधाच्या प्रतीक म्हणून राज्यभरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सिंदूर (कुंकू) पाठवले जाणार आहे. पक्षाने स्पष्ट इशारा दिला आहे, की सामना कुठेही झाला तरी ठाकरे सेना आंदोलन केल्याशिवाय गप्प राहणार नाही. पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले, ‘एकीकडे पाकिस्तान सीमा ओलांडून दहशतवाद वाढवत आहे आणि दुसरीकडे भारत सरकार क्रिकेट खेळण्याची तयारी करीत आहे. क्रीडा आणि राजकारण वेगळे ठेवण्याची भाषा पाकिस्तानविरोधात लागू होऊ शकत नाही.’ मुंबईत झालेल्या निदर्शनांतून ठाकरे सेनेने बीसीसीआय, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला. कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले, की शहिदांचा अपमान सहन केला जाणार नाही.
