दिवाळी-छटसाठी विशेष रेल्वे गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : दिवाळी आणि छटपूजा उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीला लक्षात घेऊन विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे. पुण्यातील हडपसर येथून दानापूरपर्यंत २० विशेष सेवा चालवल्या जाणार असून, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) येथून सुटणाऱ्या धनबाद, रक्सौल आणि सहरसा गाड्यांचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक ०३२१४ : हडपसर ते दानापूर साप्ताहिक विशेष २९ सप्टेंबर २०२५ ते १ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत प्रत्येक सोमवारी हडपसर येथून सकाळी ६.४५ वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ७.४५ वाजता दानापूर येथे पोहोचेल. गाडी क्रमांक ०३२१३ : दानापूर ते हडपसर साप्ताहिक विशेष २७ सप्टेंबर २०२५ ते २९ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत प्रत्येक शनिवारी रात्री ९.०० वाजता दानापूर येथून सुटेल. ही गाडी तिसऱ्या दिवशी पहाटे ४.१५ वाजता हडपसर येथे पोहोचेल. या विशेष गाड्या दौंड कॉर्ड लाईन, अहमदनगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड जं., भुसावळ जं., खंडवा, इतारसी जं., मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्झापूर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर आणि आरा स्थानकावर थांबेल. या गाड्यांचे आरक्षण सोमवारपासून (ता. १५) भारतीय रेल्वेच्या सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर व आयआरसीटी सीच्या संकेतस्थळावर सुरू होणार आहे.
