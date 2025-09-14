दुबईत संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन
इंडियन पीपल्स फोरमचा पुढाकार
मुंबई, ता. १४ : इंडियन पीपल्स फोरमच्या (महाराष्ट्र कौन्सिल) पुढाकाराने दुबईमध्ये संयुक्त महाराष्ट्रची स्थापना करण्यात आली असून. संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई) मराठी समुदायाला बळकटी देणे हा त्याचा मूळ उद्देश आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मराठी लोकांच्या ३५ वेगवेगळ्या संस्था आणि गट आहेत. गल्फ महाराष्ट्र बिझनेस फोरम, महाराष्ट्र मंडळ अबुधाबी, महाराष्ट्र मंडळ दुबई अशा काही नामांकित संस्था येथे असून, त्या संस्थाही संयुक्त महाराष्ट्र उपक्रमाचा भाग झाल्या आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र उपक्रमातर्फे यूएईमधील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक मराठी संघटनांना एकाच छत्राखाली आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
इंडियन पीपल्स फोरम महाराष्ट्र कौन्सिलचे प्रमुख ज्येष्ठ उद्योजक राहुल तुळपुळे यांची ही संकल्पना आहे. दुबईत साधारण चार लाख अनिवासी मराठीजन असून, संयुक्त महाराष्ट्रमधील संस्था या मराठी लोकांसाठी काम करतात. घरगुती कामगारांसाठी आधार व्यवस्था, गृहिणींचे सक्षमीकरण, मराठी जनांना व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करणे, मुलांसाठी साप्ताहिक शाळा चालवणे, वाचन संस्कृती वाढवणे, महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा जपणे, प्रादेशिक उत्सव करणे असे उपक्रम या संस्था करतात.
शेतकऱ्यांसाठी टास्क फोर्स
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला सहाय्य करण्यासाठी येथील बाजारपेठांमधील संधी, नियम यांचे पालन आणि सर्वोत्तम पद्धती यांची माहिती देणारी मार्गदर्शन पत्रिकाही संघटनेतर्फे तयार केली जाईल. त्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीमधील फळे आणि भाजीपाला व्यापारातील अनुभवी व्यावसायिकांचा एक टास्क फोर्स तयार करण्याचेही ठरवण्यात आले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने यूएईमध्ये निर्यात करण्यास मदत करणे, हा या टास्क फोर्सचा हेतू आहे.
