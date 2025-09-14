घाटकोपर अपघातप्रकरणी चालक महिलेसह दोघांना अटक
मुंबई, ता. १४ : घाटकोपर येथे शनिवारी (ता. १३) पहाटे घडलेल्या अपघातप्रकरणी पोलिसांनी मद्याच्या अमलात कार चालविणाऱ्या महिलेसह सोबत प्रवास करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी अटक केली.
पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त महेश पाटील यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. भाविका दामा, कोरम भानुशाली आणि अनिकेत बनसोडे अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. त्यातील भाविका मद्याच्या अमलात कार चालवत होती. भाविकाने मद्यप्राशन केले आहे, ती मद्याच्या अमलात आहे हे कोरम आणि अनिकेत यांना माहीत होते. मद्याच्या अमलात वाहन चालविणे गुन्हा आहे, त्यामुळे अपघात होऊ शकतो, याची जाणीवही दोघांना होती. तरी त्यांनी भाविकाला वाहन चालविण्यापासून रोखले नाही. त्यामुळे अपघात आणि त्यात एका व्यक्तीस गंभीर जखमी केल्याबद्दल भाविकासोबत कोरम आणि अनिकेत यांच्याविरोधातही गुन्हा नोंदविण्यात आला. शनिवारी (ता. १३) रात्री या तिघांना अटक करण्यात आली. शनिवारी पहाटे सव्वासहाच्या सुमारास तिन्ही आरोपी घाटकोपर पूर्वेकडील पंतनगर येथून असल्फा येथे जात होते. लालबहाद्दूर शास्त्री मार्गावरील एक्सेल आर्केड इमारतीसमोर भाविकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार पदपथावर चढली. अपघातात पदपथावर झोपलेला अनोळखी तरुण चिरडला गेला. गंभीर जखमी झालेल्या तरुणावर राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
मुख्य आरोपी भाविका पंतनगर परिसरात राहते आणि गरबा नृत्याचे शिकवणी वर्ग घेते. कोरम ही तिची मैत्रीणही घाटकोपर येथे राहते तर अनिकेत टिळकनगरचा रहिवासी आहे. या तिघांनी भाविकाच्या घरी पार्टी केली होती. तसेच अपघातग्रस्त कार भाविकाच्या बहिणीच्या नावे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
