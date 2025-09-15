‘सिगर’ची मुंबईत आधुनिक पार्किंग पद्धती
मुंबई, ता. १५ : मुंबईतील जागेची कमतरता लक्षात घेता, आव्हान ठरलेल्या पार्किंगच्या समस्येवर उपाय म्हणून सिगर पार्किंगने मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा विकसकांसाठी त्यांच्या सोयीनुसार बदलणारी विशेष पार्किंग पद्धती सादर केली. या पद्धतीचा मुख्य उद्देश जागेचा जास्तीत जास्त वापर करणे आणि मोठ्या प्रकल्पांमधील पार्किंगची समस्या प्रभावीपणे सोडवणे हा आहे. सिगर हे प्रगत पार्किंग पद्धतींमध्ये अग्रणी आहेत. पूर्णपणे स्वयंचलित, अर्ध-स्वयंचलित आणि मॉड्यूलर स्टॅक पार्किंगसारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित या पद्धती, बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पांचे मूल्य वाढवण्यास मदत करतील, असा विश्वास सिगरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. ‘मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये ‘एफएसआय’चा योग्य वापर, ग्राहकांची सोय आणि सरकारी नियमांचे पालन या सर्वांचा समतोल साधावा लागतो, या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सिगर पार्किंगची ही नवी पद्धती एक उत्तम पर्याय आहे,’ असे सिगर पार्किंगचे संचालक (परिचलन) अँटनी परोकरन यांनी सांगितले. निवासी इमारतींपासून ते व्यावसायिक संकुले, आयटी पार्क आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठीही सिगरच्या पार्किंग उपाययोजना उपयुक्त आहेत, असेही ते म्हणाले.
