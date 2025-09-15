पावसामुळे लाेकलसेवा विस्कळित
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रवाशांची दमछाक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईत रविवारी रात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसामुळे रस्ते वाहतुकीबराेबरच रेल्वेसेवाही काेलमडली. पावसामुळे रुळांवर पाणी साचल्याने तिन्ही मार्गांवरील लाेकलचा वेग मंदावला हाेता. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील लाेकल साेमवारी सकाळपासून १५ ते २० मिनिटे विलंबाने धावत असल्याने आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी नाेकरदार वर्गाला कार्यालयात पाेहाेचण्यास चांगलाच विलंब झाला. सकाळच्या वेळेतील या गाेंधळामुळे प्रवाशांना प्रचंड गर्दीचाही ताप सहन करावा लागला.
दादर, कुर्ला, शीव, घाटकोपर, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, वांद्रे, अंधेरी आणि बोरिवली परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. दादर आणि वांद्रे स्थानकांदरम्यान रुळांवर पाणी साचल्याने त्याचा गाड्यांच्या गतीवर परिणाम झाला. मुसळधार पावसामुळे दृश्यमानताही कमी झाल्यामुळे सावधगिरी बाळगावी लागत हाेती. मध्य रेल्वेवर गाड्या २० मिनिटांपर्यंत आणि पश्चिम रेल्वेवर १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या. दिवसभर हीच परिस्थिती कायम राहिली. आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने नाेकरदार प्रवाशांची प्रचंड गर्दी हाेती. अक्षरश: लोकलमध्ये स्वत:ला काेंबून ते प्रवास करीत हाेते.
-----
स्थानके प्रवाशांनी तुडुंब
लोकल विलंबामुळे ठाणे, कुर्ला, दादर, वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली ही स्थानके प्रवाशांनी तुडुंब
अनेकांनी पर्यायी टॅक्सी आणि रिक्षांचा आधार घेतला; पण त्यांना रस्त्यावरील वाहतूक काेंडीचा फटका बसला.
------------
दरवाजात लटकून जीवघेणा प्रवास
मध्य रेल्वेवरून दररोज ३५ ते ४० लाख आणि पश्चिम रेल्वेवरून ३० ते ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. सोमवारी लोकल विलंबामुळे प्रवाशांचा प्रचंड रेटा वाढून लोकलमध्ये शिरणेही कठीण झाले होते. अनेक जण दरवाजात लटकून जीवघेणा प्रवास करीत हाेते. आत शिरलेल्या प्रवाशांना प्रचंड घुसमट सहन करावी.
