बदलापूरजवळ मालगाडी घसरली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मध्य रेल्वेच्या बदलापूर-अंबरनाथदरम्यान सोमवारी दुपारी १च्या सुमारास मालगाडीचे चाक रुळावरून घसरून मुंबईच्या दिशेकडील रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली. मेल-एक्स्प्रेससह उपनगरी लोकल गाड्यांचे वेळापत्रक काेलमडले. तब्बल तासभर लोकल सेवा ठप्प झाली हाेती.
चाक घसरल्यानंतर मालगाडी जागीच थांबवण्यात आली. याची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. दुरुस्तीनंतर जोड इंजिनाच्या मदतीने मालगाडी पुढे मार्गस्थ करण्यात आली. अखेर दुपारी २च्या सुमारास वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली, अशी माहिती मध्य रेल्वेने दिली. आधीच पावसामुळे कर्जत, खोपोली, अंबरनाथ, बदलापूर, कसारा, आसनगाव, टिटवाळा, कल्याण, ठाणे, पनवेल, नेरूळ व वाशीमार्गे सीएसएमटीकडे येणाऱ्या लोकल सेवा विलंबाने धावत होत्या. मालगाडी घसरल्यामुळे उपनगरी वाहतूक काेलमडून पडली.
----
गाड्यांची रांग
कर्जत, वांगणी, भिवपुरी परिसरात लोकल गाड्या एकामागाेमाग उभ्या हाेत्या. सर्व गाड्या बराचवेळ एकाच जागी उभ्या राहिल्याने प्रवासी हवालदिल झाले. कसारा आणि कर्जत मार्गावरील लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे वेळापत्रक पूर्णत: काेलमडून पडले. धीम्या मार्गावरील लोकल ऐनवेळी अर्धजलद किंवा जलद केल्याने प्रवाशांची तारांबळ उडाली.
