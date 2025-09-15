घाटकोपर अपघातातील जखमीचा मृत्यू
घाटकोपर अपघातातील
जखमीचा मृत्यू
मुंबई, ता. १५ : घाटकोपर येथे शनिवारी पहाटे घडलेल्या अपघातात जखमी झालेल्या अनोळखी तरुणाचा सोमवारी (ता. १५) राजावाडी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घडामोडीमुळे नोंद गुन्ह्यात घाटकोपर पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचे कलम वाढविले आहेत.
गेल्या आठवड्यात शनिवारी पहाटेच्या सुमारास दारूच्या नशेत भाविका दामा (वय ३०) या महिलेची कार अनियंत्रित होत वेगात पदपथावर चढली. या अपघातात पदपथावर झोपलेला अनोळखी तरुण गंभीर जखमी झाला होता.
पोलिसांनी भाविकासह अपघात घडला तेव्हा कारमध्ये उपस्थित कोरम भानुशाली आणि अनिकेत बनसोडे या दोघांना अटक केली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मद्याच्या अमलात वाहन चालविणे गुन्हा आहे, त्यामुळे अपघात होऊ शकतो याची जाणीव असूनही कोरम आणि अनिकेत यांनी भाविकाला वाहन चालविण्यापासून रोखले नव्हते. दरम्यान, अपघातात जखमी तरुणाची ओळख त्याच्या मृत्यूनंतरही पटलेली नाही. त्याच्या डोक्याला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने तो बेशुद्धच होता. सोमवारी उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला, असे पोलिसांनी सांगितले.
