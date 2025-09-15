दुरुस्तीदरम्यान माेबाईलमधून दाेन लाख वळते
दुरुस्तीदरम्यान माेबाईलमधून
दाेन लाख वळते
मुंबई, ता. १५ : मोबाईल दुरुस्तीला देताय, सावधान. सिम कार्ड, मेमरी कार्ड काढून घ्या. सुरक्षेसाठी ठेवलेला पॅटर्न आवश्यकता असली तरच द्या अन्यथा बँक खात्यात साठवून ठेवलेली गंगाजळी रीती होऊ शकते. अन्य गंभीर गुन्हे घडू शकतात. ही काळजी न घेणाऱ्या एका व्यावसायिकाच्या खात्यातून परस्पर दोन लाख रुपये वळते झाले आहेत. याप्रकरणी ना. म. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात १२ सप्टेंबरला गुन्हा नोंद झाला आहे.
तक्रारदार लोअर परळ येथे डेअरी व्यवसाय करतात. ते वापरत असलेला मोबाईल सतत गरम होत असे. त्यामुळे त्यांनी तो २३ ऑगस्टला दादर येथील संबंधित मोबाइल कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये दुरुस्तीसाठी दिला. एरव्ही मोबाईल दुरुस्त करणारा सिम, मेमरी कार्ड काढून ग्राहकाला परत करतो. या प्रकरणात मात्र तक्रारदाराचे सिम कार्ड मोबाईलसोबत राहिले. तसेच त्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ठेवलेला पॅटर्नही मागून घेतला. त्याच दिवशी तक्रारदाराने दुरुस्त केलेला मोबाईल परत घेतला. तेव्हा मोबाईलमधील सॉफ्टवेअर अपडेट केल्याचे सर्व्हिस सेंटरमधून त्याला सांगण्यात आले. दोन दिवसांनी तक्रारदाराने बँक खाते तपासल्यावर तीन व्यवहारांद्वारे दोन लाख रुपये अनोळखी खात्यांवर परस्पर वळते झाल्याचे लक्षात आले.
