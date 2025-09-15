बातमीला जोड - बाईक टॅक्सी सेवा : नियम आणि सुरक्षा

नियम आणि सुरक्षा
परिवहन विभागाने बाइक टॅक्सी सेवेला परवानगी देताना काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेसाठी चालकांनी खबरदारी घ्यावी आणि प्रवाशांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
इतर कोणत्या राज्यांत परवानगी
गोवा, तेलंगणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी बाइक टॅक्सी सेवेला अधिकृत परवानगी दिली आहे. सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना राज्य परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या भाड्याप्रमाणे शुल्क आकारणे बंधनकारक असेल.
बाइक टॅक्सी सेवेसाठी तीन कंपन्यांना तात्पुरता परवाना देण्यात आला आहे. रॅपिडोकडून काही नियमांचे पालन न झाल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती पुढेही सुरू राहील; मात्र परवान्यासाठी पात्रता निकष पूर्ण केल्यामुळे त्यांना परवाना दिला आहे.
- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त
महाराष्ट्र सरकारने उबरला बाइक टॅक्सी सेवेसाठी दिलेला तात्पुरता परवाना हा प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे उबरने म्हटले आहे.
