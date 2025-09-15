राहीवाशांना विचारत न घेता विकासक परस्पर बदलला
राहिवाशांना विचारत न घेता विकसक परस्पर बदलला
वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ ः जुहू गल्लीतील झोपडपट्टी विकास प्रकल्पाचे विकसक परस्पर बदलण्यासंदर्भात काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची आज (ता. १५) भेट घेतली. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपच्या एका नेत्याच्या घशात एसआरए प्रकल्प दिला जात असल्याच्या आरोपाची राळ वर्षा गायकवाड यांनी उडवून दिली होती. या प्रकल्पाचा विकसक झोपडपट्टीधारकांना अंधारात ठेवून बदलल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
या भेटीनंतर वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमत्री एकनाथ शिंदे टॅग करून एक्सवर पोस्ट केले. जुहू गल्लीतील ३८ एकरवरचा झोपू प्रकल्प शिव इन्फ्रा विजन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला कसा मिळाला, असा सवाल केला. हा प्रकल्प देताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली का, असा प्रश्न करून सदर कंपनी एका भाजपच्या नेत्याशी संबंधित असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला.
...
कोट
गरिबांना हक्काची घरे देण्यासाठी स्थापन झालेला हा विभाग आज भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे. आम्ही यावर आवाज उचलत राहू.
वर्षा गायकवाड, खासदार, काँग्रेस
