भरधाव बसच्या धडकेत रिक्षाचालकाचा मृत्यू
मुंबई, ता.१६ : वाकोला पुलाखाली भरधाव खासगी बसने रिक्षाला धडक देत धूम ठोकली. रविवारी मध्यरात्री झालेल्या या अपघातात रिक्षाचालक नितीशकुमार साह (वय २३) याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी खेरवाडी पोलिस ठाण्यात फरार बस चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. अपघात घडला तेव्हा रिक्षा कोणीही प्रवासी नव्हते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपघातास जबाबदार बसवर श्री गणेश ट्रॅव्हल्स असे लिहिले होते. या माहितीसोबत पोलिस सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारे बस चालकाचा शोध घेत आहेत. विलेपार्ले येथे राहणारा नितीशकुमार रात्रपाळीत रिक्षा चालवत होता. कालिना येथून पश्चिम द्रुतगती मार्गावर उतरताच वाकोला येथून आलेल्या भरधाव बसने नितीशकुमार याच्या रिक्षास जोरदार धडक दिली. यावेळी अन्य रिक्षाचालकांनी जखमी नितीश यास शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचार मिळण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता.
