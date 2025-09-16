अहमदनगर स्टेशनला नवे नाव : ‘अहिल्यानगर’
अहमदनगर स्थानकाचे
नाव आता ‘अहिल्यानगर’
मुंबई, ता. १६ : अहमदनगर रेल्वेस्थानक आता अहिल्यानगर नावाने ओळखले जाणार आहे. मध्य रेल्वेने रेल्वेस्थानकाचे नामकरण केले असून, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मृतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार आणि सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया यांच्या पत्रानुसार हे स्थानक आता अधिकृतपणे ‘अहिल्यानगर’ या नावाने ओळखले जाईल. नवीन नाव मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी रोमन लिपीत समान राहील. स्थानकाचा कोड ‘एएनजी’ हा तसाच राहणार आहे. तसेच अमळनेर (भां) ते बीड या नव्या रेल्वेमार्गिकेचे बुधवारी (ता. १७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे.
