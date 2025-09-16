अमेरिकींना फसणारे कॉल सेंटरचा पर्दाफाश
अमेरिकींना फसणारे
कॉल सेंटरचा पर्दाफाश
मुंबई ः अमेरिकेतील नागरिकांच्या आर्थिक फसवणुकीसाठी गोरेगाव येथे उघडण्यात आलेल्या बोगस कॉल सेंटरचा गुन्हे शाखेच्या दहिसर युनिटने पर्दाफाश केला. या प्रकरणी १३ जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, कॉल सेंटर चालविण्यासाठी आवश्यक संसाधने जप्त करण्यात आली. गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार ही कारवाई सोमवारी गोरेगाव पूर्वेकडील विहान कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स येथे करण्यात आली. कॉल सेंटरमधून अमेरिकेन नागरिकांना संपर्क साधून अँटीव्हायरस नूतनीकरणाबाबत ग्रीकस्क्वाड, मॅक कॅफे आदी अधिकृत कंपनीच्या नावे बोगस मेल पाठवले जाई. त्यांना २५० ते ५०० डॉलरची गिफ्ट कार्ड खरेदी करण्यास भाग पाडत. पुढे ही रक्कम आभासी चलनात परावर्तित करून फसवले जात. याबाबत दहिसर गुन्हे शाखेला कुणकुण लागताच त्यांनी ही कारवाई केली. त्यात १५ कॉम्प्युटर, १० लॅपटॉप आणि २० मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.