आत्महत्येनंतर मृतदेह कुटुबीयांकडून रुग्णालयात
आत्महत्येनंतर मृतदेह
कुटुबीयांकडून रुग्णालयात
रुग्णालयाने दिली पोलिसांना माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ ः वाकोला येथे ३२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतल्यावर याबाबत पोलिसांना कळविण्याऐवजी प्रियकर आणि मावसभावाने तिचा मृतदेह खाली उतरवून व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात नेला. रुग्णालयातील डॉक्टरांना हा प्रकार समजताच त्यांनी वाकोला पोलिसांना बोलावून घेतले. ही घटना मंगळवारी डावरीनगर येथे घडली.
फरहाना खान असे मृत महिलेचे नाव असून ती प्रियकर आतिक मन्सूरी याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहत होती. अतिकने फरहानाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत पाहून तिच्या मावसभावाला संपर्क साधला. दोघांनी मृतदेह थेट रुग्णालयात नेला. फरहानाच्या मृत्यूबाबत समजताच तिच्या पालकांनी आतिकवर आरोप केले. दोघांमध्ये सतत वाद होत असे. त्यामुळेच तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे तिच्या पालकांचे म्हणणे होते. त्यानुसार अपघाती मृत्यूची नोंद करीत तपास सुरू केला आहे. मृत महिलेचे शवविच्छेदन पार पडले असून, व्हीसेरा पुढील चाचणीसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी आतिकची चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.