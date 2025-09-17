एक खिडकी योजनेतून मंडळांना नवरात्रोत्सवाची तत्काळ परवानगी द्या
- पालकमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांचे पालिकेला निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : नवरात्रोत्सव यंदा मुंबईत धुमधडाक्यात साजरा होणार आहे. २०२३ मध्ये नवरात्रोत्सवामध्ये वेगवेगळ्या मंडळांकडून परवानग्यांसाठी एक हजार ८६ अर्ज आले होते. २०२४ मध्ये त्यात वाढ होऊन एक हजार ११७ झाले होते. त्यामुळे यंदाही नवरात्रोत्सवासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येणार आहेत. पालिका प्रशासनाने त्यांना एक खिडकी योजनेत केवळ शंभर रुपयांचा परवाना खर्च लावून परवानगी द्यावी, असे निर्देश मंगळवारी (ता. १६) मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
सार्वजनिक दुर्गामहोत्सव, रामलीला, छटपूजा या सण उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आशीष शेलार यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, सहआयुक्त, मुंबई पोलिस, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अधिकारी आणि रामलीला, छटपूजा, दुर्गाउत्सव यांच्या विविध संघटना यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी घेतली. या वेळी त्यांनी नवरात्रोत्सवाच्या काळामध्ये पोलिसांकडून घ्याव्या लागणाऱ्या परवानग्या कोणत्याही आडकाठीशिवाय दिल्या जाव्यात, असे स्पष्ट केले. विसर्जनामध्ये कुठलीही अडचण न आणता न्यायालयाने दिलेले आदेश, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नियमावली या सर्व बाबींचा विचार करता, छोट्या मूर्ती कृत्रिम तलावात आणि सहा फुटांवरच्या सर्व मूर्ती परंपरागत पद्धतीनेच विसर्जन कराव्यात असे निर्देश दिले. अष्टमी आणि नवमी हे दोन दिवस रात्री १२ वाजेपर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करता येतील. त्याबाबतच्या परवानग्या मंडळांना घ्याव्या लागणार आहेत.
