वैद्यकीय शिक्षणात मुलींची अडवणूक
प्रवेशासोबत शैक्षणिक शुल्क भरण्याचा तगादा; विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत
संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : राज्यात मुलींना पदवी, पदव्युत्तरचे व्यावसायिक शिक्षण मोफत दिले जात असताना खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांकडून या मुलींच्या मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास आडकाठी आणली जात आहे. यात बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच आदी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मुलींना प्रवेश घेताना वर्षाचे शुल्क अगोदर भरण्याचा तगादा लावला जात असल्याने गुणवत्तेवर आणि सीईटीच्या पर्सेंटाइलवर प्रवेश मिळालेल्या अनेक मुलींचे आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील मुलांचे प्रवेश अडचणीत सापडले आहेत.
राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन मागील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अभियांत्रिकी, मेडिकल, फार्मसी यांच्यासह एकूण ६४२ हून अधिक पदवी, पदव्युत्तर आदी अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मुलींना मोफत करण्यात आले. सरकारकडून या सर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक मुलीचे शैक्षणिक शुल्क भरले जाते. यासाठी कोणत्याही महाविद्यालयाने मुलींच्या प्रवेशासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क आकारू नये, असे वेळोवेळी आदेश दिले जात आहेत. असे असताना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्यासह पुणे जिल्ह्यातील काही वैद्यकीयच्या बीएचएमएस, बीएएमएस प्रवेशासाठी मुलींना प्रवेशासोबत वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी अडवणूक केली जात असून, यासाठीच्या असंख्य तक्रारी मुलींना सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे ई-मेल आणि इतर निवेदनाच्या माध्यमातून दाखल केल्या आहेत.
वैद्यकीय महाविद्यालयांविरोधात तक्रार करणाऱ्या सर्वच मुली या वैद्यकीय प्रवेशाच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेत चांगल्या पर्सेंटाइलने उत्तीर्ण झालेल्या आहेत. त्यानुसारच त्यांना संबंधित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाले आहेत. अगोदरच शुल्क भरा, असा तगादा लावल्याने अनेक गोरगरीब कुटुंबांतील मुलींचे प्रवेश थांबले असल्याच्या तक्रारी मुलींकडून करण्यात आल्या आहेत.
मुलींना प्रवेशासोबतच शुल्क भरण्याचा तगादा लावणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, जालना, अलिबाग, मालेगाव, नागपूर, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांचा समावेश आहे. यासाठीची मोठी यादी मुलींकडून सीईटी सेल आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविण्यात आली असल्याचे मुलींकडून सांगण्यात आले.
--
‘अडचणी दूर करणार’
मुलींना वैद्यकीय शिक्षण मोफत दिले जाते. त्यांचे शुल्क सरकारकडून भरले जाते. यामुळे त्यांच्या प्रवेशासाठी काही अडचणी येत असतील, तर त्या तक्रारी पाहून मुलींना प्रवेशासाठी दिलासा मिळेल यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव धीरजकुमार यांनी सांगीतले.
