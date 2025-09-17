लोढा डेव्हलपर्स कंपनीची ८५ कोटींना फसवणूक
‘लोढा डेव्हलपर्स’ची
८५ कोटींना फसवणूक
माजी संचालक राजेंद्र लोढा यांना अटक; दहा जणांविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. १७ : अग्रगण्य लोढा डेव्हलपर्स कंपनीची तब्बल ८५ कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याबद्दल ना. म. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. १६) माजी संचालक राजेंद्र लोढा यांच्यासह १० जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्षाचे लोढा यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना २३ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्य आरोपींत राजेंद्र लोढा यांचा मुलगा साहिल आणि कंपनीतील काही कर्मचारी व गैरप्रकारांमुळे लाभ झालेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे. आरोपी राजेंद्र कंपनीचे सीईओ अभिषेक लोढा यांचे दूरचे नातेवाईक आहेत.
कंपनीचे हेड लायझन या पदावर कार्यरत मोनील गाला यांनी १० सप्टेंबरला पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांना दिलेल्या तक्रारीआधारे ही कारवाई करण्यात आली. तक्रारीनुसार राजेंद्र लोढा २०१३ पासून पुढील सहा वर्षे कंपनीचे संचालक होते. कंपनीने त्यांना जमीन अधिग्रहणाचे हक्क दिले होते. विक्री किंवा अन्य व्यवहारांचे अधिकार त्यांच्याकडे नव्हते. पदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करून राजेंद्र लोढा यांनी रायगड, ठाणे जिल्ह्यातील कंपनीने विकत घेतलेल्या किंवा अधिग्रहित केलेले भूखंड अल्प किमतीत विकले. विकलेल्या भूखंडांपैकी काही त्यांनी पुन्हा कंपनीला विकत घेण्यास भाग पाडले. याशिवाय अन्य गुंतागुंतीचे व्यवहार करून कंपनीला एकूण ८५ कोटींचा गंडा घातला. अलीकडेच कंपनीने केलेल्या अंतर्गत लेखा परीक्षणात राजेंद्र यांनी केलेल्या अवैध व्यवहारांबाबतची माहिती पुढे आली. त्याबाबत त्यांच्याकडे खुलासा मागितला असता त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.